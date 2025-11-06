Prva žena koja je predvodila Predstavnički dom SAD najavila penziju nakon 40 godina službe na Kapitolu

Poslanica u Kongresa SAD Nensi Pelosi, četiri decenije jedna od ključnih ličnosti sada opozicione Demokratske stranke i američke politike uopšte, i prva žena koja je predvodila Predstavnički dom, najavila je danas da će se penzionisati u januaru 2027. godine, na kraju svog sadašnjeg mandata, posle 40 godina službe na Kapitolu. "Zaista sam volela da predstavljam vaš glas u Kongresu", rekla je 85-godišnja političarka na društvenim mrežama u videu upućenom građanima