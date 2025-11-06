Prva žena koja je predvodila Predstavnički dom SAD najavila penziju nakon 40 godina službe na Kapitolu

Prva žena koja je predvodila Predstavnički dom SAD najavila penziju nakon 40 godina službe na Kapitolu
Poslanica u Kongresa SAD Nensi Pelosi, četiri decenije jedna od ključnih ličnosti sada opozicione Demokratske stranke i američke politike uopšte, i prva žena koja je predvodila Predstavnički dom, najavila je danas da će se penzionisati u januaru 2027. godine, na kraju svog sadašnjeg mandata, posle 40 godina službe na Kapitolu. "Zaista sam volela da predstavljam vaš glas u Kongresu", rekla je 85-godišnja političarka na društvenim mrežama u videu upućenom građanima
