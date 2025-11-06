RGZ: Cene stanova u Srbiji u drugom tromesečju veće 5,78 odsto nego pre godinu dana

Cene stanova u starogradnji su međugodišnje uvećane 5,89 odsto, a u novogradnji 5,57 odsto.

Prema dostupnim podacima Eurostata za drugo tromesečje 2025. godine, cene stambenih nepokretnosti u Evropskoj uniji su porasle za 5,4 odsto međugodišnje, međutim postoji raznolikost u dinamici evropskog tržišta, navodi se u saopštenju RGZ. U Finskoj je pad cena stanova bio 1,33 odsto, dok je u Portugalu rast bio 17,23 odsto, Bugarska 15,51 odsto i Mađarska 15,12 odsto.