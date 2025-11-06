Sednica Skupštine se nastavlja - na dnevnom redu birački spisak i leks specijalis o Generalštabu

Skupština zaseda treći dan, a neke od najvažnijih tačaka dnevnog reda odnose se na zakon o biračkom spisku i leks specijalisu za Generalštab.

Narodni poslanici se danas izjašnjavaju o osam tačaka dnevnog reda. Danas bi trebalo da završe ono što je planirano za današnji dnevni red, a postoji šansa da se dođe i do izjašnjavanja o listi kandidata za članove Saveta REM. Kako je javio reporter N1, predsednica Skupštine Ana Brnabić je juče na dnevni red uvrstila izjašnjavanje o REM-u. Prvi sat je namenjen za poslanička pitanja ministrima. Poslanici vlasti su već u sali, a opozicije još uvek nema. Deo opozicije