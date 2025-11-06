Fon Bekerat: Tempo reformi dosta usporen, ali je budućnost Srbije u EU, Vučić: Evropski put strateški cilj

Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Andreas fon Bekerat izjavio je danas da je budućnost Srbije u Evropskoj uniji i da to treba jasno da se kaže, kao i da reforme nisu lake ali su neophodne na putu ka članstvu.

Aleksandar Vučić izjavio je danas da je za Srbiju evropski put strateški cilj, kao i da se to neće menjati do kraja njegovog mandata i dodao da je saglasan sa Evropskom komisijom da su potrebne dodatne reforme u pojedinim oblastima. On je nakon što je predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću predao godišnji Izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije i nakon sastanka rekao da Izveštaj dolazi u ključnom trenutku u kontekstu geopolitičke situacije koje se menja.