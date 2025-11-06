Ministarstvo uputilo dopis direktorima gimnazija, podseća na zakonske obaveze

Ministarstvo prosvete uputilo je dopis direktorima gimnazija u Beogradu u kome ukazuje na zakonske obaveze povodom ostvarivanja redovnog procesa obrazovno-vaspitnog rada u srednjim školama.

Dopisom koji je upućen gimnazijama Ministarstvo prosvete ne preti, već njime podseća direktore, zaposlene, učenike i njihove roditelje na obaveze predviđene zakonom u pogledu organizovanja, izvođenja i pohađanja nastave, rečeno je Tanjugu u resornom ministarstvu. Kako se navodi u dopisu, u koji je Tanjug imao uvid, on je poslat u vezi sa učestalim obraćanjima direktora gimnazija za davanje saglasnosti za promenu načina realizacije nastave, sa predlozima za onlajn