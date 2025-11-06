Skandal na takmičenju za Mis sveta: Organizator izvređao Meksikanku

Takmičenja za izbor najlepše žene na svetu uvek izazivaju mnogo pažnje, neretko i kontroverze.

Za ovogodišnju pikanteriju pobrinuo se predstavnik organizatora zemlje domaćina Tajlanda koji je izvređao mis Meksika, a neke od ostalih takmičarki su se solidarisale sa njom i napustile jedan od mnogih događaja na kojima se devojke predstavljaju. Navat Itsaragrisil, direktor takmičenja, izgrdio je mis Meksika Fatimu Boš pred desetinama drugih učesnica zbog toga što nije objavila promotivni sadržaj. Kada je počela da mu odgovara, Navat je pozvao obezbeđenje i