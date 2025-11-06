Skandal na takmičenju za Mis sveta: Organizator izvređao Meksikanku

NIN pre 52 minuta
Skandal na takmičenju za Mis sveta: Organizator izvređao Meksikanku

Takmičenja za izbor najlepše žene na svetu uvek izazivaju mnogo pažnje, neretko i kontroverze.

Za ovogodišnju pikanteriju pobrinuo se predstavnik organizatora zemlje domaćina Tajlanda koji je izvređao mis Meksika, a neke od ostalih takmičarki su se solidarisale sa njom i napustile jedan od mnogih događaja na kojima se devojke predstavljaju. Navat Itsaragrisil, direktor takmičenja, izgrdio je mis Meksika Fatimu Boš pred desetinama drugih učesnica zbog toga što nije objavila promotivni sadržaj. Kada je počela da mu odgovara, Navat je pozvao obezbeđenje i
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Skandal na takmičenju za Mis sveta: Organizator izvređao Meksikanku

Skandal na takmičenju za Mis sveta: Organizator izvređao Meksikanku

BBC News pre 58 minuta
Skandal na takmičenju za Mis sveta: Organizator izvređao Meksikanku

Skandal na takmičenju za Mis sveta: Organizator izvređao Meksikanku

Danas pre 52 minuta
Skandal na takmičenju za Mis sveta: Organizator izvređao Meksikanku

Skandal na takmičenju za Mis sveta: Organizator izvređao Meksikanku

Radio 021 pre 52 minuta
Skandal na takmičenju za Mis sveta: Organizator izvređao Meksikanku

Skandal na takmičenju za Mis sveta: Organizator izvređao Meksikanku

Južne vesti pre 52 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

TajlandMeksikoIzbori

Društvo, najnovije vesti »

Policajac pucao na devojku koja ga je napala nožem u PS Savski venac

Policajac pucao na devojku koja ga je napala nožem u PS Savski venac

N1 Info pre 3 minuta
Macut sa kineskim kompanijama: Veliki potencijal za unapređenje saradnje

Macut sa kineskim kompanijama: Veliki potencijal za unapređenje saradnje

RTV pre 38 minuta
Francuski radio: U Srbiji - Ruke su vam krvave, simbol građanskog pokreta jer korupcija ubija

Francuski radio: U Srbiji - Ruke su vam krvave, simbol građanskog pokreta jer korupcija ubija

Beta pre 2 minuta
Ispred Skupštine mirno, Dijana Hrka nastavlja štrajk glađu, Takovska i Bulevar kralja Aleksandra prohodni za saobraćaj

Ispred Skupštine mirno, Dijana Hrka nastavlja štrajk glađu, Takovska i Bulevar kralja Aleksandra prohodni za saobraćaj

RTV pre 2 minuta
Preživeli posle požara u Domu penzionera u Tuzli: 'Kao horor film'

Preživeli posle požara u Domu penzionera u Tuzli: 'Kao horor film'

BBC News pre 12 minuta