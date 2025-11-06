BLOG UŽIVO Veliki broj gimnazijalaca stigao ispred Skupštine, kolone đaka sa svih strana i dalje pristižu: Pružaju podršku Dijani Hrki koja štrajkuje glađu peti dan FOTO

Nova pre 8 minuta  |  Autor: Nova.rs
BLOG UŽIVO Veliki broj gimnazijalaca stigao ispred Skupštine, kolone đaka sa svih strana i dalje pristižu: Pružaju podršku…

Dijana Hrka, majka mladića Stefana Hrke koji je stradao u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, već peti dan štrajkuje glađu.

I danas se očekuje veliki broj ljudi koji će doći da podrže Dijanu u njenoj borbi za pravdu nakon tragičnog gubitka sina. Svoj dolazak su najavili srednjoškolci, studenti, kao i brojni drugi građani. Gimnazijalci su pozvali na protestnu šetnju. Brojni studenti koji su sinoć pohapšeni nakon skupa u Beogradu pušteni su na slobodu. Sve informacije pratite u našem BLOGU UŽIVO. Stigla srednja elektrotehnička pic.twitter.com/6voSpZcg7a Stižem kod Dijane i dovodim decu,
