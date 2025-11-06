Fajzer iznenadio Vol Strit: Najavljuje se rast cene akcije!

Nemiri se i dalje ne stišavaju, a globalna situacija je sve napetija.

Evropa i svet se takođe suočavaju sa mnogim problemima, a sezona gripa uveliko je počela pa su svi ljudi postali i oko toga veoma obazrivi. Tržište i dalje ne miruje, a sve su prilike da će tako biti i u narednom periodu. Nakon što je većina velikih kompanija objavila svoje rezultate krajem oktobra, sada je na vreme došao i Fajzer. Američka farmaceutska kompanija koja se bavi proizvodnjom lekova i vakcina u utorak je objavom svog finansijskog izveštaja premašila