Fajzer iznenadio Vol Strit: Najavljuje se rast cene akcije!

Nova pre 33 minuta  |  Autor: PR tekst
Fajzer iznenadio Vol Strit: Najavljuje se rast cene akcije!

Nemiri se i dalje ne stišavaju, a globalna situacija je sve napetija.

Evropa i svet se takođe suočavaju sa mnogim problemima, a sezona gripa uveliko je počela pa su svi ljudi postali i oko toga veoma obazrivi. Tržište i dalje ne miruje, a sve su prilike da će tako biti i u narednom periodu. Nakon što je većina velikih kompanija objavila svoje rezultate krajem oktobra, sada je na vreme došao i Fajzer. Američka farmaceutska kompanija koja se bavi proizvodnjom lekova i vakcina u utorak je objavom svog finansijskog izveštaja premašila
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Fajzer iznenadio Vol Strit: Najavljuje se rast cene akcije!

Fajzer iznenadio Vol Strit: Najavljuje se rast cene akcije!

N1 Info pre 42 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

VakcinaVol stritFajzer

Ekonomija, najnovije vesti »

Cena čvaraka ide i do 2.400 dinara! Evo koliko sada koštaju kulen, pršuta i slanina

Cena čvaraka ide i do 2.400 dinara! Evo koliko sada koštaju kulen, pršuta i slanina

Kamatica pre 27 minuta
Šta znači kada je akcija skupa ili jeftina? Kratak vodič za PE i multiplikatore

Šta znači kada je akcija skupa ili jeftina? Kratak vodič za PE i multiplikatore

Bloomberg Adria pre 37 minuta
Od 1. prvog januara Beograđanima poskupljuje porez: Pogledajte u kojoj ste kategoriji i koliko ćete plaćati

Od 1. prvog januara Beograđanima poskupljuje porez: Pogledajte u kojoj ste kategoriji i koliko ćete plaćati

Kurir pre 33 minuta
Mali: Predlog budžeta za 2026. na današnjoj sednici vlade,u parlamentu krajem novembra

Mali: Predlog budžeta za 2026. na današnjoj sednici vlade,u parlamentu krajem novembra

RTV pre 2 minuta
Fajzer iznenadio Vol Strit: Najavljuje se rast cene akcije!

Fajzer iznenadio Vol Strit: Najavljuje se rast cene akcije!

Nova pre 33 minuta