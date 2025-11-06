Svaki dan opstanka Vučića na vlasti je dan ogromne štete za Srbiju

Ozon press pre 1 sat
Svaki dan opstanka Vučića na vlasti je dan ogromne štete za Srbiju
Председник Новог ДСС-а, др Милош Јовановић изјавио је да је намера власти да сруши зграду Генералштаба недопустива јер је та зграда симбол борбе и напада НАТО пакта против СРЈ и не сме да се изврши пренамена тог простора у луксузне, приметивши и да је Александар Вучић потпуно доследан у свом антидржавном и антисрпском деловању. – Након прихватања сецесије Косова и Метохије сада руши и последње трагове НАТО агресије – рекао је Јовановић додавши да је сваки дан
Otvori na ozonpress.net

Ozon press »

Dosta je sa nasiljem, manipulacijama i ponižavanjem

Dosta je sa nasiljem, manipulacijama i ponižavanjem

Ozon press pre 1 sat
Šta je recept za radost čitanja

Šta je recept za radost čitanja

Ozon press pre 1 sat
Bez punog angažmana EU i međunarodnih partnera nema istinskih reformi

Bez punog angažmana EU i međunarodnih partnera nema istinskih reformi

Ozon press pre 1 sat
Vučić „politički mrtvac“ na aparatima

Vučić „politički mrtvac“ na aparatima

Ozon press pre 5 sati
I čačanska Gimnazija uz Dijanu Hrku, počinje štrajk

I čačanska Gimnazija uz Dijanu Hrku, počinje štrajk

Ozon press pre 8 sati
Ozon press »

Regioni, najnovije vesti »

"Prišao nam je policajac, a onda"... Bračni par iz Vranja oduševljen - evo šta im se desilo kad su stali posle naplatne rampe…

"Prišao nam je policajac, a onda"... Bračni par iz Vranja oduševljen - evo šta im se desilo kad su stali posle naplatne rampe pred Beograd

Kurir pre 21 minuta
Svaki dan opstanka Vučića na vlasti je dan ogromne štete za Srbiju

Svaki dan opstanka Vučića na vlasti je dan ogromne štete za Srbiju

Ozon press pre 1 sat
Bez punog angažmana EU i međunarodnih partnera nema istinskih reformi

Bez punog angažmana EU i međunarodnih partnera nema istinskih reformi

Ozon press pre 1 sat
Šta je recept za radost čitanja

Šta je recept za radost čitanja

Ozon press pre 1 sat
Ovo je najstariji bračni par u Srbiji: Milica i Živadin odneli pobedu na nesvakidašnjem konkursu u Aleksincu - opština odala…

Ovo je najstariji bračni par u Srbiji: Milica i Živadin odneli pobedu na nesvakidašnjem konkursu u Aleksincu - opština odala priznanje za 68 godina zajedništva!

Kurir pre 2 sata