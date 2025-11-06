Treći dan rasprave o biračkom spisku i leks specijalisu, danas o amandmanima

RTS pre 2 sata
Poslanici će nastaviti rad u 10 časova raspravom o amandmanima na izmene Zakona o jedinstvenom biračkom spisku i o Predlogu zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekta revitalizacije i razvoja lokacije u Beogradu između ulica Kneza Miloša, Masarikove, Birčaninove i Resavske.

Predsednica parlamenta Ana Brnabić zaključila je juče zajedničku objedinjenu raspravu o prvih osam tačaka i zakazala za četvrtak u 10 sati raspravu po amandmanima. Poslanici će nastaviti rad po amandmanima na izmene Zakona o jedinstvenom biračkom spisku i o Predlogu zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekta revitalizacije i razvoja lokacije u Beogradu između ulica Kneza Miloša, Masarikove, Birčaninove i Resavske. Reč je o leks specijalisu o zgradi
