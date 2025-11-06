Plavi plamen: Ruža za prijatelja svetitelja (RTV 1, 19:30)

RTV pre 24 minuta  |  RTV
Plavi plamen: Ruža za prijatelja svetitelja (RTV 1, 19:30)

NOVI SAD - U potresno lepoj priči o snazi prijateljstva, emisija "Plavi plamen" vodi svoje gledaoce u fruškogorski manastir Beočin.

Prvi program Radio-televizije Vojvodine, u 19:30. Naime, retko ko, kao gospodin Boško Brzić, učitelj u penziji, rodom iz Kovilja, ima priliku da se pokloni moštima svoga bliskog prijatelja - Svetog ispovednika Varnave, vladike Hvostanskog, jednog od najvećih stradalnika Srpske pravoslavne crkve, u vreme i neposredno posle Drugog svetskog rata, koji je u Diptih Svetih upisan 2004. godine. Kao prijatelj "narodnog neprijatelja", kako su govorili u vreme komunističkog
Otvori na rtv.rs

Pročitajte još

Vremenska prognoza za 6. novembar: Pretežno sunčano, mestimično sa kišom

Vremenska prognoza za 6. novembar: Pretežno sunčano, mestimično sa kišom

Mondo pre 29 minuta
Jutro sa kratkotrajnom maglom, tokom dana sunčano: Najviša dnevna do 16 stepeni

Jutro sa kratkotrajnom maglom, tokom dana sunčano: Najviša dnevna do 16 stepeni

Telegraf pre 18 minuta
U Srbiji danas ujutro magla, tokom dana pretežno sunčano

U Srbiji danas ujutro magla, tokom dana pretežno sunčano

Nova pre 4 sati
U Srbiji pretežno sunčano, na istoku i jugu sa kišom, temperature do 16 stepeni

U Srbiji pretežno sunčano, na istoku i jugu sa kišom, temperature do 16 stepeni

RTV pre 5 sati
Stranci očarani novim sadom, rekordan broj turista! Dolaze iz Turske, Nemačke, Kine, pa čak i iz Amerike i Indije, a ove…

Stranci očarani novim sadom, rekordan broj turista! Dolaze iz Turske, Nemačke, Kine, pa čak i iz Amerike i Indije, a ove lokacije su im najatraktivnije

Dnevnik pre 1 dan
Neka se spremi ovaj deo Srbije! Evo gde će pljuštati u četvrtak: Detaljna prognoza do kraja sedmice

Neka se spremi ovaj deo Srbije! Evo gde će pljuštati u četvrtak: Detaljna prognoza do kraja sedmice

Telegraf pre 6 sati
Do kraja godine biće gotova nova toplana Majevica

Do kraja godine biće gotova nova toplana Majevica

B92 pre 7 sati

Ključne reči

VojvodinaNovi Sad

Vojvodina, najnovije vesti »

Plavi plamen: Ruža za prijatelja svetitelja (RTV 1, 19:30)

Plavi plamen: Ruža za prijatelja svetitelja (RTV 1, 19:30)

RTV pre 24 minuta
Vremenska prognoza za 6. novembar: Pretežno sunčano, mestimično sa kišom

Vremenska prognoza za 6. novembar: Pretežno sunčano, mestimično sa kišom

Mondo pre 29 minuta
Jutro sa kratkotrajnom maglom, tokom dana sunčano: Najviša dnevna do 16 stepeni

Jutro sa kratkotrajnom maglom, tokom dana sunčano: Najviša dnevna do 16 stepeni

Telegraf pre 18 minuta
U Srbiji danas ujutro magla, tokom dana pretežno sunčano

U Srbiji danas ujutro magla, tokom dana pretežno sunčano

Nova pre 4 sati
Dnevni horoskop za četvrtak, 6. novembar

Dnevni horoskop za četvrtak, 6. novembar

Moj Novi Sad pre 3 sata