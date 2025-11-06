Milojevićev eksperiment na sredini gura Kostova desno

Fudbaleri Crvene zvezde večeras od 18.45 sati dočekuju Lil u 4. rundi Lige Evrope na stadionu "Rajko Mitić".

Možda ima još prostora za prepravke i nakon večerašnje utakmice, ali istina je da je danas prekretnica u borbi za proleće u Evropi. Bod ili tri ovog popodneva protiv rivala kao što je francuski predstavnik, razmrdalo bi ekipu, donelo samopouzdanja i verovatno spasilo Vladana Milojevića sudbine koja mu se predviđa. Za čime bi mogao da posegne iskusni stručnjak? Miloš Veljković je spreman za utakmicu i trebalo bi da čini štoperski par sa Rodrigaom nakon nekoliko