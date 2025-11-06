Crno-beli u problemu: Obradović otkrio ko ne igra u Pireju

Sportski žurnal pre 38 minuta
Crno-beli u problemu: Obradović otkrio ko ne igra u Pireju

Marinković i Parker propuštaju meč protiv Olimpijakosa

Trener Partizana Željko Obradović izjavio je danas u Beogradu da će Vanja Marinković i Džabari Parker propustiti meč devetog kola Evrolige protiv Olimpijakosa. Crno-beli gostovaće sutra od 20.15 časova ekipi Olimpijakosa. - Idemo timu koji uvek ima najveće ambicije u Evroligi. Imali su neke problem u toku sezone sa rosterom, slično kao i mi. Parker je juče preskočio trening, jer je bio bolestan, Vanja je počeo trening i imao je problema sa leđima i nije bolje, tako
Otvori na zurnal.rs

Povezane vesti »

Barcokas: Partizan ima dobrog trenera i kvalitetan tim

Barcokas: Partizan ima dobrog trenera i kvalitetan tim

RTS pre 24 minuta
Bruno Fernando: Moramo da nađemo način da sačuvamo prednost kada vodimo

Bruno Fernando: Moramo da nađemo način da sačuvamo prednost kada vodimo

RTS pre 14 minuta
Fernando: Sviđa mi se kako igramo

Fernando: Sviđa mi se kako igramo

Sportski žurnal pre 24 minuta
Bruno Fernando pred duel sa olimpijakosom: Moramo da nađemo način da sačuvamo prednost kada vodimo

Bruno Fernando pred duel sa olimpijakosom: Moramo da nađemo način da sačuvamo prednost kada vodimo

Dnevnik pre 14 minuta
Bonga: Moramo da se vratimo na pravi put

Bonga: Moramo da se vratimo na pravi put

Sportski žurnal pre 18 minuta
Željko Obradović: Marinković i Parker propuštaju meč protiv Olimpijakosa

Željko Obradović: Marinković i Parker propuštaju meč protiv Olimpijakosa

Dnevnik pre 18 minuta
Jorgos Barcokas pred duel sa crno - belima: Partizan ima dobrog trenera i kvalitetan tim

Jorgos Barcokas pred duel sa crno - belima: Partizan ima dobrog trenera i kvalitetan tim

Dnevnik pre 4 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

PartizanŽeljko ObradovićEvroligaOlimpijakos

Sport, najnovije vesti »

Paunović preuzeo funkciju selektora, Džajić: Bio nam je prvi pik

Paunović preuzeo funkciju selektora, Džajić: Bio nam je prvi pik

RTS pre 43 minuta
Žreb za Završni masters - Novak vs Alkaras!

Žreb za Završni masters - Novak vs Alkaras!

Sportske.net pre 23 minuta
Partizan AdmiralBet čeka Vojvodinu, trener smiruje strasti: "Ovo je stvar prestiža, ne rešava se ovde titula"

Partizan AdmiralBet čeka Vojvodinu, trener smiruje strasti: "Ovo je stvar prestiža, ne rešava se ovde titula"

Sportske.net pre 44 minuta
Kecmanović eliminisan u četvrtfinalu turnira u Atini

Kecmanović eliminisan u četvrtfinalu turnira u Atini

Danas pre 39 minuta
Poznate grupe za Završni masters u Torinu

Poznate grupe za Završni masters u Torinu

Danas pre 8 minuta