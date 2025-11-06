Crno-beli u problemu: Obradović otkrio ko ne igra u Pireju

Marinković i Parker propuštaju meč protiv Olimpijakosa

Trener Partizana Željko Obradović izjavio je danas u Beogradu da će Vanja Marinković i Džabari Parker propustiti meč devetog kola Evrolige protiv Olimpijakosa. Crno-beli gostovaće sutra od 20.15 časova ekipi Olimpijakosa. - Idemo timu koji uvek ima najveće ambicije u Evroligi. Imali su neke problem u toku sezone sa rosterom, slično kao i mi. Parker je juče preskočio trening, jer je bio bolestan, Vanja je počeo trening i imao je problema sa leđima i nije bolje, tako