Crvena zvezda - Lil: Pobeda vraća samopouzdanje (18.45, sastavi)

Sportski žurnal pre 18 minuta
Crvena zvezda - Lil: Pobeda vraća samopouzdanje (18.45, sastavi)

Šef stručnog štaba Crvene zvezde veruje da okršaj sa Lilom može da bude prekretnica sezone:

Crvena zvezda večeras na našem najvećem stadionu protiv Lila bije bitku za ostanak u trci za plasman u eliminacionu fazu Lige Evrope. Crveno-belima je neophodan trijumf kako bi se nadali plasmanu među 24 najbolja tima. - Posle Seltika, Porta i Brage, svrstao bih i Lil među velike ekipe u Ligi Evrope. Francuski klub bio je i učesnik Lige šampiona i nalazi se u odličnom trenutku, izuzimajući poraz od PAOK-a. Lil mnogo rotira igrače, dobro se brani, ima kvalitetne
Otvori na zurnal.rs

Povezane vesti »

Zvezda protiv Lila traži prvu pobedu u Ligi Evrope

Zvezda protiv Lila traži prvu pobedu u Ligi Evrope

RTV pre 2 minuta
Đoković protiv Boržesa za polufinale turnira u Atini

Đoković protiv Boržesa za polufinale turnira u Atini

RTV pre 2 minuta
Vladan Milojević prelomio! Evo kako će izgledati sastav Crvene zvezde protiv Lila

Vladan Milojević prelomio! Evo kako će izgledati sastav Crvene zvezde protiv Lila

Večernje novosti pre 2 minuta
Zvezda protiv Lila traži prvu pobedu u Ligi Evrope

Zvezda protiv Lila traži prvu pobedu u Ligi Evrope

RTS pre 48 minuta
Đoković protiv Boržesa za polufinale Atine

Đoković protiv Boržesa za polufinale Atine

RTS pre 52 minuta
Novak juriša ka 101. Tituli: Evo gde možete pratiti prenos meča Đoković - Boržeš

Novak juriša ka 101. Tituli: Evo gde možete pratiti prenos meča Đoković - Boržeš

Kurir pre 2 sata
Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Crvena zvezda - Lil u Ligi Evrope

Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Crvena zvezda - Lil u Ligi Evrope

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaLiga ŠampionaPAOKLiga Evrope

Sport, najnovije vesti »

Neljudskost izbija iz tame ćacilenda: Sale Đorđević, Novak, Bogdan… uz Dijanu

Neljudskost izbija iz tame ćacilenda: Sale Đorđević, Novak, Bogdan… uz Dijanu

Bujanovačke pre 38 minuta
Jokić za RTS: Majicu posvećenu Dejanu Milojeviću često nosim, Jovićeva budućnost je sjajna

Jokić za RTS: Majicu posvećenu Dejanu Milojeviću često nosim, Jovićeva budućnost je sjajna

RTS pre 22 minuta
Jokićev monstruozni tripl-dabl, Jović i Majami bez šansi u Denveru (VIDEO)

Jokićev monstruozni tripl-dabl, Jović i Majami bez šansi u Denveru (VIDEO)

RTV pre 2 minuta
FSS se ogradio od svojih navijača - bez prodaje gostujućih karata pred Englesku!

FSS se ogradio od svojih navijača - bez prodaje gostujućih karata pred Englesku!

Sportske.net pre 22 minuta
Zvezda protiv Lila traži prvu pobedu u Ligi Evrope

Zvezda protiv Lila traži prvu pobedu u Ligi Evrope

RTV pre 2 minuta