Crvena zvezda - Lil: Pobeda vraća samopouzdanje (18.45, sastavi)

Šef stručnog štaba Crvene zvezde veruje da okršaj sa Lilom može da bude prekretnica sezone:

Crvena zvezda večeras na našem najvećem stadionu protiv Lila bije bitku za ostanak u trci za plasman u eliminacionu fazu Lige Evrope. Crveno-belima je neophodan trijumf kako bi se nadali plasmanu među 24 najbolja tima. - Posle Seltika, Porta i Brage, svrstao bih i Lil među velike ekipe u Ligi Evrope. Francuski klub bio je i učesnik Lige šampiona i nalazi se u odličnom trenutku, izuzimajući poraz od PAOK-a. Lil mnogo rotira igrače, dobro se brani, ima kvalitetne