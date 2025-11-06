Nije kraj dok Ringo ne kaže da je kraj

U slavu jednog od najvećih bubnjara svih vremena

Družio sam se sa Bitlsima po celi dan. Poznavao sam svakog ponaosob. Uživao sam u njihovim koncertima i TV nastupima, slušao sve njihove ploče. Naravno da sam sve izmislio, sem ovog poslednjeg. Lično ih nisam poznavao, ali kao da jesam. Baš tako. Članove liverpulske četvorke doživljavao sam kao bliske prijatelje, drugare iz susedstva, najbliže rođake. Ma kakvi rođaci! Bitlse sam više voleo od dosadnih tetaka, stričeva, ujaka, sestara, zetova, baba i svih ostalih