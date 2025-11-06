Zašto se iz detinjstva sećamo samo dobrih stvari?

Jak i često nesvestan razlog je lojalnost koju osećamo prema roditeljima, koji su se za nas žrtvovali, borili, dali svoje najbolje godine, ili kako god da su nam već ispričali tu priču

Vikend sam provela u Novom Sadu, a subotu, prvi novembar, zajedno sa više od sto hiljada ljudi, na ulici. Svi koji smo bili tamo, bili smo na istom mestu, ali iako smo svi bili na komemoraciji, nismo svi učestvovali u identičnoj emociji, čak ni u istom sećanju. Dok smo se lagano kretali ka Železničkoj stanici, razgovarali smo o prvom novembru prošle godine i kako smo reagovali kad smo saznali za vest da se nadstrešnica srušila. Ljudi oko mene imali su jasna sećanja