Marija Zaharova kritikovala oprečne Vučićeve izjave, Srbija iznenađena

EPA Marija Zaharova, portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova

Toplo-hladno.

Tako bi mogao da se opiše odnos na relaciji Beograda i Moskve pošto je Aleksandar Vučić najavio da bi Srbija mogla da promeni odluku o uvođenju sankciji Rusiji, kao i da nema problema ako srpska municija završi u Ukrajini.

Nije bilo potrebno mnogo vremena da se oglase iz ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

„Kada čitam sve ove intervjue sa predsednikom Srbije, pitam se da li postoji jedan predsednik Vučić?

„Čini mi se kao da intervjue daju različiti ljudi. Neke intervjue i izjave čujemo kada je u Moskvi. Druge izjave čujemo kada daje intervjue na drugim geografskim lokacijama“, rekla je Marija Zaharova, portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije.

Srbija je, uz Belorusiju, jedina evropska zemlja koja Rusiji nije uvela sankcije posle početka rata u Ukrajini u februaru 2022.

Šta je rekla Zaharova?

Zaharova je na konferenciji za medije u Moskvi izrazila nadu da će Srbija ostati dosledna obećanjima i neće naoružavati Ukrajinu.

Ona je podsetila da je Srbija više puta naglasila da je izvoz municije pod strogom kontrolom i da neće biti isporučivana Ukrajini.

„Više puta, pa i na najvišem nivou, od rukovodstva Srbije dobijali smo izjave da je izvoz municije srpske proizvodnje pod strogom kontrolom, te da se ta roba neće isporučivati Ukrajini kako Kijev ne bi mogao da je koristi protiv naših vojnika", naglasila je.

Vučić o municiji i sankcijama

Predsednik Srbije rekao je da je odluka o neuvođenju sankcija Rusiji izdržala skoro četiri godine, ali da Vlada Srbije ako hoće - može da je promeni.

„I u Savetu za nacionalnu bezbednost i u Vladi Srbije ljudi mogu tu odluku da promene. Vlada je vlasna da tu odluku promeni", rekao je Vučić novinarima u Palati Srbija na zajedničkoj konferenciji za medije sa Andreasom fon Bekeratom, šefom delegacije EU u Srbiji.

Dan pre toga, Vučić je u intervju za nemački magazin Cicero kazao da je Srbija spremna da u Evropsku uniju izveze veće količine municije i da on nema problem sa tim, ako ovo bude završilo na ratištu u Ukrajini.

„Kupci neka rade sa robom šta hoće", izjavio je Vučić.

On je rekao da je Srbija spremna da „prijateljima u Evropi ponudi sve što Srbija ima", što je opisao kao „fenomenalan doprinos evropskoj bezbednosti".

Vučić je 5. novembra telefonom razgovarao i sa Vladimirom Zelenskim, predsednikom Ukrajine.

U Beogradu iznenađeni

Ministarstvo spoljnih poslova Srbije iznenađeno je komentarima Zaharove, za koju navodi da joj nije prvi put da koristi retoriku koja „ne odražava duh odnosa koji postoji između država i naroda".

Srbija ne isporučuje naoružanje i vojnu opremu stranama u sukobu bilo gde u svetu, suverena je i nezavisna država koja odluke donosi u skladu sa vlastitim nacionalnim interesima, navela je u objavi na Iksu Nevena Jovanović, državna sekretarka u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije

Dodala je i da Beograd „od prijateljskih država i njihovih zvaničnika očekuje uvažavanje te činjenice“.

Podsetila je i da je Srbija zadržala otvorene linije saradnje sa Rusijom, redovne direktne avio-letove, „kao i da zbog Rusije od 2021. nije otvorila nijedno poglavlje sa EU iako je mogla“.

„Srbija se ne služi uvredama, niti ih prihvata kao stil komunikacije među prijateljima“, zaključila je.

Uprkos višegodišnjoj saradnji Vučića i ruskog predsednika Vladimira Putina, poslednjih meseci nižu se oštre reči, a izostalo je i potpisivanje dugoročnog gasnog sporazuma.

Novi gasni aranžman koji je Rusija ponudila Srbiji, odnosno produžetak postojećeg samo do kraja godine „veoma je razočaravajuća vest" i „veoma, veoma loša poruka", izjavio je nedavno Vučić.

Rekao je da je očekivao potpisivanje trogodišnjeg ugovora o snabdevanju gasom još u maju, tvrdeći da je srpska strana u pregovorima bila „više nego fer i poštena".

„Oni žele time da nam kažu, 'ako vi budete krenuli u nacionalizaciju NIS ili bilo šta drugo, mi možemo da presečemo gas 31. decembra'.

„To je za mene veoma, veoma loša poruka u svakom smislu, ne zato što smo mi planirali da nacionalizujemo, jer da jesmo mi i dalje ne bi imali sankcije", izjavio je Vučić.

On je u više navrata odbacivao ideje o nacionalizaciji NIS-a koji je od oktobra pod američkim sankcijama zbog većinskog ruskog vlasništva.

Počev od maja, stigla su dva pisma iz Moskve i to od Spoljne obaveštajne službe u kojoj je kritikovana prodaja srpskog naoružanja ukrajinskoj vojsci.

Treće pismo je bilo upozorenje da Evropska unija sprema Majdan u Srbiji za 1. novembar, što je odmah iz Brisela demantovano.

Iz Moskve su i 2023. upozoravali da se u Srbiji sprema revolucionarni scenario nalik na ukrajinski 2014. kada je u sukobima demonstranata i policije poginulo više od 100 ljudi.

Obeležavanje godišnjice tragedije u kojoj je život izgubilo 16 ljudi u Novom Sadu proteklo je bez bilo kakvih incidenata.

(BBC News, 11.07.2025)