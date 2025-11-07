Šabić: Vlast više nema ni izbliza onaj mobilizacioni potencijal, koji je nekada imala

Beta pre 54 minuta

Advokat Rodoljub Šabić ocenio je da vlast, prilikom organizovanja skupova i mitinga, više nema "ni izbliza onaj mobilizacioni potencijal, koji je sa imidžom 'nepobedive tvrđave' nekada imala".

Komentarišući skup pristalica vlasti u sredu u šatorskom naselju ispred Doma Narodne skupštine, Šabić je za današnje izdanje lista Nova kazao da koliko god da se taj skup predstavlja kao mirno okupljanje građana, u stvari je organizovana akcija vlasti.

"Postoje dokazi, postoje dokumenti, video snimci autobusa, deljenja novca, čak i svađa i tuča oko iznosa, spiskovi dovedenih, izjave ljudi iz javnog sektora da im se zaposlenje uslovljava dolaskom na skup, dovođenje štićenika iz institucija socijalne zaštite, da ne nabrajam u nedogled", dodao je Šabić, koji je i bivši poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Organizacija Arhiv javnih skupova objavila je da je na tom skupu prisustvovalo 14.000 ljudi, dok Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) tvrdi da je ta brojka bila 47.500, a advokat ocenjuje da je MUP na sebe uzeo "tragikomičnu ulogu", objavljivanjem smešnih "procena" o broju učesnika".

Upitan da li vladajuća Srpska napredna stranka (SNS) i predsednik Srbije Aleksandar Vučić mogu da mitinguju samo u tom šatorskom naselju, Šabić je kazao da "zaista tako izgleda".

"To je najverovatnije posledica procene rizika organizovanja potpuno neuspešnih skupova, bilo usled skromnog odziva, bilo usled otpora građana kakvih je bilo u nekoliko gradova", dodao je Šabić.

Šatorsko naselje ispred Skupštine, takozvani "Ćacilend", uporedio je sa nečim što "snažno podseća na utvrđeni paravojni kamp sa brojnom, najblaže rečeno, kontroverznom posadom, pojačanom prema njima više nego blagonaklonim brojnim policijskim snagama".

"Podseća na 'zabranjeni grad', u kome se najbezbednije osećaju. A kad u taj prostor ubacite dodatno neki relativno veliki broj ljudi, to okupljanje deluje mnogo veće nego što je stvarno", ocenio je Šabić.

(Beta, 07.11.2025)

Povezane vesti »

Šabić: Vlast nema mobilizacioni potencijal koji je imala, Ćacilend kao zabranjeni grad

Šabić: Vlast nema mobilizacioni potencijal koji je imala, Ćacilend kao zabranjeni grad

Radio 021 pre 18 minuta
Radovanović: Koliko god bili kivni na policiju, ona je bedem koji ljudi iz Ćacilenda još nisu prešli

Radovanović: Koliko god bili kivni na policiju, ona je bedem koji ljudi iz Ćacilenda još nisu prešli

N1 Info pre 1 sat
Vlast, prilikom organizovanja skupova i mitinga, više nema ni izbliza onaj mobilizacioni potencijal koji je nekada imala

Vlast, prilikom organizovanja skupova i mitinga, više nema ni izbliza onaj mobilizacioni potencijal koji je nekada imala

Pravda pre 38 minuta
Šabić: Vlast više nema ni izbliza onaj mobilizacioni potencijal, koji je nekada imala

Šabić: Vlast više nema ni izbliza onaj mobilizacioni potencijal, koji je nekada imala

Radio sto plus pre 38 minuta
Pukovnica Radovanović: Policija je još uvek bedem, ali Ćacilend mora hitno da se ukine

Pukovnica Radovanović: Policija je još uvek bedem, ali Ćacilend mora hitno da se ukine

Serbian News Media pre 1 sat
Šabić o mitinzima: Vlast izgubila mobilizacioni potencijal, MUP u „tragikomičnoj ulozi“

Šabić o mitinzima: Vlast izgubila mobilizacioni potencijal, MUP u „tragikomičnoj ulozi“

Serbian News Media pre 1 sat
Šabić: Vlast više nema ni izbliza onaj mobilizacioni potencijal koji je nekada imala

Šabić: Vlast više nema ni izbliza onaj mobilizacioni potencijal koji je nekada imala

N1 Info pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Rodoljub Šabić

Društvo, najnovije vesti »

Amss: Pojačan saobraćaj pred produženi vikend povodom Dana primirja

Amss: Pojačan saobraćaj pred produženi vikend povodom Dana primirja

OK radio pre 13 minuta
Mijatović: Očuvanje nezavisnosti N1 nije samo pitanje medijske slobode već preduslov za zdravo demokratsko okruženje i…

Mijatović: Očuvanje nezavisnosti N1 nije samo pitanje medijske slobode već preduslov za zdravo demokratsko okruženje i evropsku budućnost regiona

Cenzolovka pre 23 minuta
Pokušaj hakerskog napada na mejlove novinara i sajt KRIK-a

Pokušaj hakerskog napada na mejlove novinara i sajt KRIK-a

Cenzolovka pre 18 minuta
BLOG UŽIVO Velika kolona đaka Zemunske i Desete gimnazije na putu ka Skupštini grada: Dijana Hrka nastavlja štrajk glađu šesti…

BLOG UŽIVO Velika kolona đaka Zemunske i Desete gimnazije na putu ka Skupštini grada: Dijana Hrka nastavlja štrajk glađu šesti dan: „Vučić nema petlju da dođe da razgovara sa mnom pred svima“

Nova pre 14 minuta
Sutra je Mitrovdan – veliki praznik posvećen Svetom Dimitriju

Sutra je Mitrovdan – veliki praznik posvećen Svetom Dimitriju

RTK pre 18 minuta