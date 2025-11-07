Teslini akcionari odobrili paket isplate od bilion dolara za Elona Muska

Bloomberg Adria pre 33 minuta  |  Kara Carlson, Dana Hull, Tom
Teslini akcionari odobrili paket isplate od bilion dolara za Elona Muska

Akcionari Tesle odobrili su kompenzacioni paket vredan bilion dolara za glavnog izvršnog direktora Elona Muska, što je najveća isplata koja je ikada dodeljena nekom korporativnom lideru.

Više od 75 odsto glasova glasao je za ovaj neviđeni plan isplate, saopštila je kompanija u četvrtak na godišnjoj skupštini. Rezultat zaokružuje višenedeljnu kampanju odbora, izvršnog direktora i istaknutih malih akcionara koji su gradili podršku. Dogovor o isplati otvara put da Musk, najbogatija osoba na svetu, postane prvi bilioner u istoriji i poveća svoj udeo u Tesli na 25 odsto ili više tokom naredne decenije. Da bi dobio punu isplatu, mora da ispuni ciljeve
Otvori na rs.bloombergadria.com

Povezane vesti »

Akcionari odobrili Masku paket kompenzacija od 1.000 milijardi dolara

Akcionari odobrili Masku paket kompenzacija od 1.000 milijardi dolara

Biznis.rs pre 1 sat
Ilon Mask bi mogao da postane prvi bilioner na svetu dok priča kako će njegov robot „iskoreniti siromaštvo“

Ilon Mask bi mogao da postane prvi bilioner na svetu dok priča kako će njegov robot „iskoreniti siromaštvo“

Nova pre 59 minuta
Mask dobija najveću korporativnu isplatu u istoriji?! Akcionari "Tesle" mu odobrili paket isplata od bilion dolara, ali ima…

Mask dobija najveću korporativnu isplatu u istoriji?! Akcionari "Tesle" mu odobrili paket isplata od bilion dolara, ali ima jedan uslov

Blic pre 58 minuta
Akcionari Tesle odobrili Masku istorijski paket isplata: Da li će postati prvi bilioner na svetu?

Akcionari Tesle odobrili Masku istorijski paket isplata: Da li će postati prvi bilioner na svetu?

Telegraf pre 2 sata
Saga je završena: Kompanija Tesla odobrila Maskovu potencijalnu isplatu od bilion dolara

Saga je završena: Kompanija Tesla odobrila Maskovu potencijalnu isplatu od bilion dolara

Forbes pre 3 sata
Ilon Mask, prvi svetski bilioner

Ilon Mask, prvi svetski bilioner

Bonitet pre 3 sata
Akcionari Tesle odobrili paket isplata od bilion dolara za Ilona Maska

Akcionari Tesle odobrili paket isplata od bilion dolara za Ilona Maska

Politika pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

TeslaDolar

Automobili, najnovije vesti »

Cantar DON: Najbrže do registracije auta u Beogradu

Cantar DON: Najbrže do registracije auta u Beogradu

Economy pre 4 minuta
Teslini akcionari odobrili paket isplate od bilion dolara za Elona Muska

Teslini akcionari odobrili paket isplate od bilion dolara za Elona Muska

Bloomberg Adria pre 33 minuta
Padate na tehničkom zbog gluposti? Majstori otkrivaju šta tačno gledaju – ovo svi greše

Padate na tehničkom zbog gluposti? Majstori otkrivaju šta tačno gledaju – ovo svi greše

Alo pre 18 minuta
Britanski stručnjaci napravili asfalt koji se samostalno popravlja

Britanski stručnjaci napravili asfalt koji se samostalno popravlja

Auto magazin pre 1 sat
Neizvesna budućnost za Mazdine rotacione sportske automobile

Neizvesna budućnost za Mazdine rotacione sportske automobile

Auto blog pre 1 sat