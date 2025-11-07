Teslini akcionari odobrili paket isplate od bilion dolara za Elona Muska

Akcionari Tesle odobrili su kompenzacioni paket vredan bilion dolara za glavnog izvršnog direktora Elona Muska, što je najveća isplata koja je ikada dodeljena nekom korporativnom lideru.

Više od 75 odsto glasova glasao je za ovaj neviđeni plan isplate, saopštila je kompanija u četvrtak na godišnjoj skupštini. Rezultat zaokružuje višenedeljnu kampanju odbora, izvršnog direktora i istaknutih malih akcionara koji su gradili podršku. Dogovor o isplati otvara put da Musk, najbogatija osoba na svetu, postane prvi bilioner u istoriji i poveća svoj udeo u Tesli na 25 odsto ili više tokom naredne decenije. Da bi dobio punu isplatu, mora da ispuni ciljeve