Bivša ministarka Danica Grujičić pozvala naprednjake u Skupštini: Molim vas, odvojite se od SNS

Danas pre 24 minuta  |  Fonet
Bivša ministarka Danica Grujičić pozvala naprednjake u Skupštini: Molim vas, odvojite se od SNS

Nekadašnja ministarka zdravlja Srbije Dana Grujičić obratila se danas pojedinim poslanicima Srpske napredne stranke (SNS) pozivajući ih da u formiraju svoju poslaničku grupu i tako omoguće da se jednogodišnja kriza u Srbiji završi novim izborima.

Grujičić je u video poruci na društvenoj mreži Iks prozvala poimence desetak i više poslanika SNS i rekla da oni žive životom svojim sugrađana i da su „prevareni kao i ona“. „Molim vas da ne budete saučesnici u veleizdaji i da se odvojite od sektaškog dela SNS“, rekla je Grujičić, koja se suprotstavila donošenju leks specijalisa za Generalštab.
Otvori na danas.rs

Pročitajte još

Vučić ne sme da izneveri Trampa

Vučić ne sme da izneveri Trampa

Radar pre 1 sat
Ono što se sinoć desilo na kraju tužnog SNS derneka u Ćacilendu dokazuje da je Vučić u velikom problemu

Ono što se sinoć desilo na kraju tužnog SNS derneka u Ćacilendu dokazuje da je Vučić u velikom problemu

Danas pre 5 sati
Ko je sve u Srbiji štrajkovao glađu: Od Vuka Draškovića do Dijane Hrke

Ko je sve u Srbiji štrajkovao glađu: Od Vuka Draškovića do Dijane Hrke

Danas pre 6 sati
„Nismo lažna lista, imamo podršku studenata i studente kao kandidate“: Lista „Glas mladih za bolji Sečanj“ odgovara na optužbe…

„Nismo lažna lista, imamo podršku studenata i studente kao kandidate“: Lista „Glas mladih za bolji Sečanj“ odgovara na optužbe

Danas pre 7 sati
VIDEO Danica Grujičić poslanicima SNS-a: Odvojite se od sektaškog dela stranke

VIDEO Danica Grujičić poslanicima SNS-a: Odvojite se od sektaškog dela stranke

Radio 021 pre 3 sata
Danica Grujičić pozvala poslanike vladajuće stranke da napuste SNS i osnuju svoj poslanički klub

Danica Grujičić pozvala poslanike vladajuće stranke da napuste SNS i osnuju svoj poslanički klub

Nedeljnik pre 3 sata
Bivša ministarka Danica Grujičić pozvala naprednjake u Skupštini: Molim vas, odvojite se od SNS, ne budite saučesnici u…

Bivša ministarka Danica Grujičić pozvala naprednjake u Skupštini: Molim vas, odvojite se od SNS, ne budite saučesnici u veleizdaji

Nova pre 2 sata

Ključne reči

Srpska napredna strankaSNSIzbori

Politika, najnovije vesti »

Ana Brnabić danas u Briselu sa Kajom Kalas

Ana Brnabić danas u Briselu sa Kajom Kalas

RTV pre 14 minuta
Bivša ministarka Danica Grujičić pozvala naprednjake u Skupštini: Molim vas, odvojite se od SNS

Bivša ministarka Danica Grujičić pozvala naprednjake u Skupštini: Molim vas, odvojite se od SNS

Danas pre 24 minuta
Vazduh trepti kao da nebo gori

Vazduh trepti kao da nebo gori

Radar pre 1 sat
Vučić ne sme da izneveri Trampa

Vučić ne sme da izneveri Trampa

Radar pre 1 sat
Ana Brnabić sutra u Briselu razgovara sa Kajom Kalas

Ana Brnabić sutra u Briselu razgovara sa Kajom Kalas

Danas pre 5 sati