Bivša ministarka Danica Grujičić pozvala naprednjake u Skupštini: Molim vas, odvojite se od SNS

Nekadašnja ministarka zdravlja Srbije Dana Grujičić obratila se danas pojedinim poslanicima Srpske napredne stranke (SNS) pozivajući ih da u formiraju svoju poslaničku grupu i tako omoguće da se jednogodišnja kriza u Srbiji završi novim izborima.

Grujičić je u video poruci na društvenoj mreži Iks prozvala poimence desetak i više poslanika SNS i rekla da oni žive životom svojim sugrađana i da su „prevareni kao i ona“. „Molim vas da ne budete saučesnici u veleizdaji i da se odvojite od sektaškog dela SNS“, rekla je Grujičić, koja se suprotstavila donošenju leks specijalisa za Generalštab.