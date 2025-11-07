Kina pustila u rad svoj najveći i najsavremeniji nosač aviona

Kina je pustila u rad svoj treći nosač aviona, njen najveći i najsavremeniji brod te vrste dosad.

Ceremonijom, kojoj je prisustvovao predsednik Si Đinping, Kina je obelila važan momenat u modernizaciji svoje mornarice u poređenju sa SAD, prenela je danas agencija Sinhua. Nosač aviona Fudžijan, znatno moderniji i snažniji od svoja dva prethodnika, opremljen je sistemom elektromagnetnog katapultiranja, što je tehnologija koja mu omogućava da lansira više vrsta aviona, teže naoružanih i sa većim obimom aktivnosti od njegova dva prethodnika. Jedini drugi nosač