Zvezda stigla do važne pobede u Ligi Evrope

Danas pre 24 minuta  |  M. L.
Fudbaleri Crvene zvezde su pobedili Lil sa 1:0 u Beogradu u meču četvrtog kola Lige Evrope i tako izašli iz rezultatske krize budući da nisu slavili na prethodna četiri meča.

Trijumf dobija na značaju, jer je ostavren protiv možda i najtežeg rivala u grupnoj fazi. Zvezda je bolje otvorila utakmicu, ali nekoliko izglednih prilika nisu iskoristili u prvih petnaestak minuta. Činilo se da će kazna za promašaje doći u 17. minutu kada je Hamza Igaman istrčao ispred Mateusa, lobovao ga, ali je lopta otišla pored gola. Veliku priliku na poečtku drugog dela je imao štoper Zvezde Tebo Učena, ali je njegov šut sa 20 metara zaustavila stativa.
