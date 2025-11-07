Tramp dočekao orbana u beloj kući Veliki uspeh za Mađarsku, očekuju se razgovori o energetskoj saradnji (video)

VAŠINGTON: Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da će sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, koji je stigao u Belu kuću, razgovarati o pitanjima energetske saradnje, trgovini i ratu u Ukrjaini, prenose američki mediji.

Tramp je rekao da razmatra izuzeće od sankcija za rusku naftu za Mađarsku pošto ta zemlja, kako je naveo, nema drugih opcija. "On je uradio fantastičan posao, on je veoma moćan čovek u svojoj zemlji, ali je i voljen. On vodi zaista sjajnu zemlju. Samo želim da poželim dobrodošlicu ovoj zaista dobroj osobi, on je sjajan lider", kazao je Tramp. Tramp je rekao i da "uvek postoji šansa" da se sastane sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Budimpešti. Orban je