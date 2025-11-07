Tramp dočekao orbana u beloj kući Veliki uspeh za Mađarsku, očekuju se razgovori o energetskoj saradnji (video)

Dnevnik pre 8 minuta
Tramp dočekao orbana u beloj kući Veliki uspeh za Mađarsku, očekuju se razgovori o energetskoj saradnji (video)

VAŠINGTON: Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da će sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, koji je stigao u Belu kuću, razgovarati o pitanjima energetske saradnje, trgovini i ratu u Ukrjaini, prenose američki mediji.

Tramp je rekao da razmatra izuzeće od sankcija za rusku naftu za Mađarsku pošto ta zemlja, kako je naveo, nema drugih opcija. "On je uradio fantastičan posao, on je veoma moćan čovek u svojoj zemlji, ali je i voljen. On vodi zaista sjajnu zemlju. Samo želim da poželim dobrodošlicu ovoj zaista dobroj osobi, on je sjajan lider", kazao je Tramp. Tramp je rekao i da "uvek postoji šansa" da se sastane sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Budimpešti. Orban je
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Tramp dočekao Orbana u Beloj kući: Premijer Mađarske na teškom zadatku u Vašingtonu

Tramp dočekao Orbana u Beloj kući: Premijer Mađarske na teškom zadatku u Vašingtonu

Mondo pre 33 minuta
Tramp dočekao orbana u beloj kući: "Uvek postoji šansa za susret sa Putinom u Budimpešti"

Tramp dočekao orbana u beloj kući: "Uvek postoji šansa za susret sa Putinom u Budimpešti"

Kurir pre 14 minuta
Tramp dočekao Orbana u Beloj kući: Očekuju se razgovori o energetskoj saradnji (FOTO)

Tramp dočekao Orbana u Beloj kući: Očekuju se razgovori o energetskoj saradnji (FOTO)

Euronews pre 28 minuta
Tramp dočekao Orbana u Beloj kući: "Uvek postoji šansa za susret sa Putinom u Budimpešti"

Tramp dočekao Orbana u Beloj kući: "Uvek postoji šansa za susret sa Putinom u Budimpešti"

Telegraf pre 28 minuta
Tramp sa Orbanom u SAD: Uvek postoji šansa za sastanak sa Putinom (video)

Tramp sa Orbanom u SAD: Uvek postoji šansa za sastanak sa Putinom (video)

Večernje novosti pre 28 minuta
Oglasio se Peskov: "Potpuno su netačni izveštaji medija da je Lavrov pao u nemilost"

Oglasio se Peskov: "Potpuno su netačni izveštaji medija da je Lavrov pao u nemilost"

Večernje novosti pre 28 minuta
Postoji nekoliko prepreka Orban otkrio zašto se Putin i Tramp nisu sreli u Budimpešti

Postoji nekoliko prepreka Orban otkrio zašto se Putin i Tramp nisu sreli u Budimpešti

Alo pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinVašingtonBela kućaBudimpeštaDonald TrampMađarskanafta

Svet, najnovije vesti »

AP i AFP: Leks specijalis omogućava Kušnerov projekat u Beogradu uprkos protivljenju javnosti

AP i AFP: Leks specijalis omogućava Kušnerov projekat u Beogradu uprkos protivljenju javnosti

Danas pre 18 minuta
„Jedna od najmoćnijih u politici SAD“: Ko je Nensi Pelosi, koja je najavila da se povlači iz Kongresa?

„Jedna od najmoćnijih u politici SAD“: Ko je Nensi Pelosi, koja je najavila da se povlači iz Kongresa?

Danas pre 1 sat
SAD optužile Iran za planiranje atentata na izraelskog ambasadora u Meksiku

SAD optužile Iran za planiranje atentata na izraelskog ambasadora u Meksiku

Danas pre 54 minuta
AP i AFP: Leks specijalis omogućava Kušnerov projekat u Beogradu uprkos protivljenju javnosti

AP i AFP: Leks specijalis omogućava Kušnerov projekat u Beogradu uprkos protivljenju javnosti

N1 Info pre 13 minuta
AP i AFP: Leks specijalis omogućava Kušnerov projekat u Beogradu uprkos protivljenju javnosti

AP i AFP: Leks specijalis omogućava Kušnerov projekat u Beogradu uprkos protivljenju javnosti

Beta pre 28 minuta