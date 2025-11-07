Muškarac (25) iz Crne Gore isečen nožem u Novom Sadu: Policija brzom intervencijom uhapsila napadača

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Dnevnik
Muškarac (25) iz Crne Gore isečen nožem u Novom Sadu: Policija brzom intervencijom uhapsila napadača

Muškarac (25), državljanin Crne Gore, povređen je u napadu nešto posle 7 časova u jednom ugostiteljskom objektu na Grbavici u Novom Sadu.

Napadač A.N. (1993) je ubrzo po prijemu prijave o napadu od strane pripadnika MUP-a pronađen i lišen slobode. O incidentu je obavešten i Zavod za urgentnu medicinu. Poziv iz Ulice Danila Kiša ekipa je primila u 7:41, prenosi Dnevnik. Ustanovljeno je da je mladić u napadu zadobio povredu u vidu posekotine u predelu slepoočnice, koja se proteže od uha do donje vilice. Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju Pogledaj galeriju Povređeni je u svesnom
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Mladić koji je nožem ranjen u Novom Sadu je crnogorski državljanin: Policija privela osumnjičenog napadača

Mladić koji je nožem ranjen u Novom Sadu je crnogorski državljanin: Policija privela osumnjičenog napadača

Nova pre 21 minuta
Uhapšen muškarac koji je jutros nožem napao crnogorskog državljanina u lokalu u Novom Sadu

Uhapšen muškarac koji je jutros nožem napao crnogorskog državljanina u lokalu u Novom Sadu

N1 Info pre 2 sata
Novosađanin povređen hladnim oruđem u glavu, uhapšen osumnjičeni za nasilničko ponašanje

Novosađanin povređen hladnim oruđem u glavu, uhapšen osumnjičeni za nasilničko ponašanje

RTV pre 2 sata
Državljanin Crne Gore izboden jutros na Grbavici, uhapšen napadač

Državljanin Crne Gore izboden jutros na Grbavici, uhapšen napadač

Radio 021 pre 2 sata
Mladić izboden u kafiću u Novom Sadu: Sa povredama glave hitno prevezen u bolnicu!

Mladić izboden u kafiću u Novom Sadu: Sa povredama glave hitno prevezen u bolnicu!

Kurir pre 2 sata
Mladić izboden nožem u Novom Sadu, policija brzo uhapsila napadača

Mladić izboden nožem u Novom Sadu, policija brzo uhapsila napadača

NIN pre 2 sata
Policija uhapsila napadača (32), nožem isekao mladića (25) na grbavici Munjevitom akcijom stavljena tačka na incident u Danila…

Policija uhapsila napadača (32), nožem isekao mladića (25) na grbavici Munjevitom akcijom stavljena tačka na incident u Danila Kiša

Dnevnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Crna GoraVojvodinaNovi SadMUPPolicija

Vojvodina, najnovije vesti »

Četiri rukopisa u najužoj konkurenciji za nagradu "Jovan Popović"

Četiri rukopisa u najužoj konkurenciji za nagradu "Jovan Popović"

RTV pre 31 minuta
Mladić koji je nožem ranjen u Novom Sadu je crnogorski državljanin: Policija privela osumnjičenog napadača

Mladić koji je nožem ranjen u Novom Sadu je crnogorski državljanin: Policija privela osumnjičenog napadača

Nova pre 21 minuta
Plivači Proletera iz Zrenjanina osvojili 12 medalja na takmičenju „Zmaj 2025“ u Novom Sadu Plivački klub "Proleter"

Plivači Proletera iz Zrenjanina osvojili 12 medalja na takmičenju „Zmaj 2025“ u Novom Sadu Plivački klub "Proleter"

Volim Zrenjanin pre 36 minuta
PUF: Vlast SNS u Zrenjaninu zloupotrebila institut “hitne sednice” Skupštine grada Promene u fokusu

PUF: Vlast SNS u Zrenjaninu zloupotrebila institut “hitne sednice” Skupštine grada Promene u fokusu

Volim Zrenjanin pre 21 minuta
U utorak se neće naplaćivati parkiranje u Novom Sadu

U utorak se neće naplaćivati parkiranje u Novom Sadu

Moj Novi Sad pre 11 minuta