Koliko je budžetom za 2026. predviđeno za EXPO i rafale

Forbes pre 6 sati  |  Agencije
Predložnim budžetim Srbije za 2026. godinu, koji je danas dostavljen Skupštini Srbije na usvajanje, predviđene su milijarde dinara za EXPO i francuske borbene avione „rafal“, piše Nova ekonomija.

Vlada Srbije usvojila je juče predlog budžeta za iduću godinu kojim je planiran deficit od tri odsto, s prihodima od 2.414 milijardi i rashodima od 2.751 milijardu dinara. Među rashodima su i kapitalne investicije, poput izložbe EXPO 2027, Nacionalnog stadiona i „rafala“. Ministar finansija Siniša Mali je rekao da je budžetom predviđeno 740 milijardi evra, odnosno oko 6,7 odsto BDP-a, za nastavak radova na deset auto-puteva, bolnica, kliničkih centara, brzih pruga,
