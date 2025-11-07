Bogdanović na novoj poziciji: Klipersi poraženi uprkos najboljoj partiji našeg kapitena od početka sezone!

Hot sport pre 38 minuta
Bogdanović na novoj poziciji: Klipersi poraženi uprkos najboljoj partiji našeg kapitena od početka sezone!

Bogdan sve bolji i bolji! Finiks Sansi su na svom parketu savladali Los Anđeles Kliperse rezultatom 115:102 (31:27, 17:24, 40:23, 27:28) u jedinom meču NBA lige odigranom između četvrtka i petka.

Uprkos porazu, naš Bogdan Bogdanović odigrao je najbolji meč od početka sezoni i to na novoj poziciji. Kapiten reprezentacije Srbije imao je svoje najbolje izdanje u sezoni. Na terenu je proveo nepunih 29 minuta, postigao 12 poena (šut iz igre 1/2 za dva, 2/6 za tri, 4/4 slobodna bacanja), uz četiri skoka, pet asistencija i jednu blokadu. Ujedno, izgubio je samo jednu loptu, što je izuzetno malo s obzirom na to da je u meču imao i organizatorsku ulogu. U odsustvu
