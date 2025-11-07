Danska: Maersk prijavio pad prihoda od 9,9% u trećem kvartalu

InStore pre 1 sat
Danska: Maersk prijavio pad prihoda od 9,9% u trećem kvartalu

Danska brodarska kompanija je prijavila pad prihoda od 9,9% u trećem kvartalu u odnosu na isti period godinu dana ranije, na 14,2 milijarde dolara.

Pad je uglavnom posledica segmenta Okeana, gde je prihod opao za 18% zbog 31% nižih vozarina po kontejneru, navodi se u saopštenju kompanije. Ovaj pad je delimično ublažen povećanjem obima od 7,0%, naročito usled većeg izvoza iz Azije. Segment Logistika i usluge je zabeležio rast od 2,3%, sa snažnim doprinosom segmenata Prva milja i Skladištenje i e-Fulfilment. Prihodi u segmentu Terminala porasli su za 22%, podstaknuti rastom obima od 8,7% i poboljšanim tarifama.
Otvori na instore.rs

Povezane vesti »

Kineski izvoz pao u oktobru zbog slabe tražnje i smanjenih isporuka u SAD

Kineski izvoz pao u oktobru zbog slabe tražnje i smanjenih isporuka u SAD

Politika pre 1 sat
Evropski indeksi uglavnom rastu

Evropski indeksi uglavnom rastu

Politika pre 1 sat
Gas za decembar na evropskim berzama dostigao 31,7 evra po megavat-satu: Šta to znači za potrošače?

Gas za decembar na evropskim berzama dostigao 31,7 evra po megavat-satu: Šta to znači za potrošače?

Telegraf pre 1 sat
MAT: Realni BDP Srbije uvećan je za oko dva odsto od početka godine

MAT: Realni BDP Srbije uvećan je za oko dva odsto od početka godine

Danas pre 3 sata
Mat: analizira privrednu aktivnost Srbije: Industrijska proizvodnja jača, prerađivački sektor donosi rast BDP-a, biće efekta i…

Mat: analizira privrednu aktivnost Srbije: Industrijska proizvodnja jača, prerađivački sektor donosi rast BDP-a, biće efekta i na plate

Blic pre 3 sata
MAT: Realni BDP u prvih devet meseci međugodišnje uvećan za dva procenta

MAT: Realni BDP u prvih devet meseci međugodišnje uvećan za dva procenta

Euronews pre 2 sata
MAT: Realni BDP Srbije za prvih devet meseci veći za dva odsto

MAT: Realni BDP Srbije za prvih devet meseci veći za dva odsto

NIN pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

DanskaDolar

Ekonomija, najnovije vesti »

Gunvor povlači ponudu za kupovinu imovine Lukoila nakon američkih sankcija

Gunvor povlači ponudu za kupovinu imovine Lukoila nakon američkih sankcija

Naslovi.ai pre 6 minuta
Nove maksimalne cene goriva u Srbiji: evrodizel 198, benzin 182 dinara po litru

Nove maksimalne cene goriva u Srbiji: evrodizel 198, benzin 182 dinara po litru

Naslovi.ai pre 6 minuta
Pokrajina daje 10 miliona dinara za ribnjake

Pokrajina daje 10 miliona dinara za ribnjake

Kamatica pre 4 minuta
Puratos istraživanje: Čokoladu biraju Čačani, Beograđani pistaće – ali jagodu vole svi

Puratos istraživanje: Čokoladu biraju Čačani, Beograđani pistaće – ali jagodu vole svi

InStore pre 6 minuta
Dobio otkaz jer je po 40 minuta tokom smene provodio u toaletu: Internet preplavio bizaran snimak ekrana otpuštanja ovog…

Dobio otkaz jer je po 40 minuta tokom smene provodio u toaletu: Internet preplavio bizaran snimak ekrana otpuštanja ovog radnika

Kurir pre 5 minuta