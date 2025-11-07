Danska: Maersk prijavio pad prihoda od 9,9% u trećem kvartalu

Danska brodarska kompanija je prijavila pad prihoda od 9,9% u trećem kvartalu u odnosu na isti period godinu dana ranije, na 14,2 milijarde dolara.

Pad je uglavnom posledica segmenta Okeana, gde je prihod opao za 18% zbog 31% nižih vozarina po kontejneru, navodi se u saopštenju kompanije. Ovaj pad je delimično ublažen povećanjem obima od 7,0%, naročito usled većeg izvoza iz Azije. Segment Logistika i usluge je zabeležio rast od 2,3%, sa snažnim doprinosom segmenata Prva milja i Skladištenje i e-Fulfilment. Prihodi u segmentu Terminala porasli su za 22%, podstaknuti rastom obima od 8,7% i poboljšanim tarifama.