Evo gde možete da gledate meč olimpijakos - Partizan: Evroligaški spektakl u Atini

Kurir pre 18 minuta
Košarkaši Partizana gostovaće Olimpijakosu u petak od 20.15 u meču 9. kola Evrolige i ovo će biti veoma važan meč čete Željka Obradovića posle nekoliko slabijih mečeva.

Crno-beli u trenutno na skoru 3-5, dok domaćin ima obrnut učinak 5-3. Problem za Partizan su povrede, pa je srpski tim bez Parkera, Marinkovića, Karlika Džonsa... Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, a direktan prenos meča obezbeđen je na Arena premium 1. Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima... Kurir sport
