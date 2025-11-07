Novi gradonačelnik Njujorka u svoj tim izabrao samo žene: U sastavu poznate dame i iskusne političarke iz Bajdenove administracije (video)

Kurir pre 50 minuta  |  MSNBC/Agencije
Novi gradonačelnik Njujorka u svoj tim izabrao samo žene: U sastavu poznate dame i iskusne političarke iz Bajdenove…

Novoizabrani gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani objavio je juče sastav svog prelaznog tima, samo nekoliko sati posle pobede na izborima na kojima se kandidovao kao novo lice na političkoj sceni.

Tim koji je predstavio sastavljen je isključivo od žena, a uključuje neka poznata imena, veterane iz sadašnje i prethodnih demokratskih gradskih administracija, kao i iz administracije bivšeg predsednika Džoa Bajdena, piše MSNBC. Lina Kan, bivša šefica Federalne trgovinske komisije (FTC) koja se borila protiv Amazona i Mete Kan, koji je bio na čelu Federalne trgovinske komisije (FTC) tokom Bajdenove administracije, poznat je po borbi protiv korporativnih giganata,
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Izabran novi generalni direktor unesco-a! Ko je Haled el Enani? Dobio 172 od 174 glasova!

Izabran novi generalni direktor unesco-a! Ko je Haled el Enani? Dobio 172 od 174 glasova!

Kurir pre 46 minuta
Kanje Vest se sastao sa rabinom Pintom i izvinio se zbog antisemitskih ispada

Kanje Vest se sastao sa rabinom Pintom i izvinio se zbog antisemitskih ispada

Politika pre 46 minuta
UN: Proizvodnja opijuma u ​​Avganistanu naglo opala nakon zabrane talibana

UN: Proizvodnja opijuma u ​​Avganistanu naglo opala nakon zabrane talibana

Politika pre 1 sat
Pobeda nade

Pobeda nade

Radar pre 2 sata
Zohran Mamdani – kako je imigrant srušio dinastiju i postao državni neprijatelj broj jedan

Zohran Mamdani – kako je imigrant srušio dinastiju i postao državni neprijatelj broj jedan

Danas pre 3 sata
Evropska levica dobila zamah nakon Mamdanijeve pobede u Njujorku: „Nećemo biti uvučene u desničarsko bojište migracije“

Evropska levica dobila zamah nakon Mamdanijeve pobede u Njujorku: „Nećemo biti uvučene u desničarsko bojište migracije“

Danas pre 6 sati
Zatvara se 40 aerodroma u Americi?

Zatvara se 40 aerodroma u Americi?

Danas pre 7 sati

Ključne reči

NjujorkIzboriženezohran mamdani

Svet, najnovije vesti »

Novi gradonačelnik Njujorka u svoj tim izabrao samo žene: U sastavu poznate dame i iskusne političarke iz Bajdenove…

Novi gradonačelnik Njujorka u svoj tim izabrao samo žene: U sastavu poznate dame i iskusne političarke iz Bajdenove administracije (video)

Kurir pre 50 minuta
Bivši terorista al kaide može u Ameriku: Ukinute sankcije predsedniku Sirije Al Šari, susret sa Trampom 10. novembra

Bivši terorista al kaide može u Ameriku: Ukinute sankcije predsedniku Sirije Al Šari, susret sa Trampom 10. novembra

Kurir pre 46 minuta
Izabran novi generalni direktor unesco-a! Ko je Haled el Enani? Dobio 172 od 174 glasova!

Izabran novi generalni direktor unesco-a! Ko je Haled el Enani? Dobio 172 od 174 glasova!

Kurir pre 46 minuta
Uzbuna! Nemačka policija na nogama! Neko je ljudskom krvlju iscrtavao jezive simbole po automobilima! Vandalizovano 50-ak…

Uzbuna! Nemačka policija na nogama! Neko je ljudskom krvlju iscrtavao jezive simbole po automobilima! Vandalizovano 50-ak vozila!

Kurir pre 46 minuta
Kanje Vest se sastao sa rabinom Pintom i izvinio se zbog antisemitskih ispada

Kanje Vest se sastao sa rabinom Pintom i izvinio se zbog antisemitskih ispada

Politika pre 46 minuta