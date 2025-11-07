Novi gradonačelnik Njujorka u svoj tim izabrao samo žene: U sastavu poznate dame i iskusne političarke iz Bajdenove administracije (video)

Novoizabrani gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani objavio je juče sastav svog prelaznog tima, samo nekoliko sati posle pobede na izborima na kojima se kandidovao kao novo lice na političkoj sceni.

Tim koji je predstavio sastavljen je isključivo od žena, a uključuje neka poznata imena, veterane iz sadašnje i prethodnih demokratskih gradskih administracija, kao i iz administracije bivšeg predsednika Džoa Bajdena, piše MSNBC. Lina Kan, bivša šefica Federalne trgovinske komisije (FTC) koja se borila protiv Amazona i Mete