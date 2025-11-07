Tema "Žene u nauci": Vranjski gimnazijalci o Svetskom danu nauke

Obeležavanje Svetskog dana nauke Gimnazija „Bora Stanković“ u Vranju organizuje u petak, 7. novembra u svečanoj sali škole, sa početkom u 11 časova.

Tema kojom su se ove godine bavili učenici drugog i četvrtog razreda, pod mentorstvom profesorke hemije Dijane Kostić, je „Žene u nauci“. Predstavljanje biografije nekadašnje gimnazijalke koja se bavi naučnoistraživačkim radom na Kembridž univerzitetu “Učenici će predstaviti ulogu žena u različitim naučnim oblastima, sa posebnim osvrtom na život i rad Marije Kiri, dobitnice dve Nobelove nagrade – iz oblasti hemije i fizike. Takođe, biće predstavljena i biografija