U Beču pronađeno oružje povezano sa hamasom: Sumnja se da je planirano za terorističke napade u Evropi

Austrijska obaveštajna služba otkrila je u Beču oružje koje se dovodi u vezu sa palestinskom militantnom grupom Hamas, saopštila je vlada Austrije.

Austrijsko ministarstvo unutrašnjih poslova navodi da je oružje, prema trenutnm saznanjima u istrazi, verovatno nabavljeno za terorističke napade na izraelske ili jevrejske institucije u Evropi. Ministarstvo je dodalo da je u ponedeljak u Londonu uhapšen britanski državljanin, za kojeg se tvrdi da je "blisko povezan" sa pronađenim oružjem. Osumnjičeni i oružje bili su predmet međunarodno koordinisane istrage Direkcije za državnu bezbednost i obaveštajnu službu