U Beču pronađeno oružje povezano sa hamasom: Sumnja se da je planirano za terorističke napade u Evropi

Kurir pre 1 sat  |  Beta
U Beču pronađeno oružje povezano sa hamasom: Sumnja se da je planirano za terorističke napade u Evropi

Austrijska obaveštajna služba otkrila je u Beču oružje koje se dovodi u vezu sa palestinskom militantnom grupom Hamas, saopštila je vlada Austrije.

Austrijsko ministarstvo unutrašnjih poslova navodi da je oružje, prema trenutnm saznanjima u istrazi, verovatno nabavljeno za terorističke napade na izraelske ili jevrejske institucije u Evropi. Ministarstvo je dodalo da je u ponedeljak u Londonu uhapšen britanski državljanin, za kojeg se tvrdi da je "blisko povezan" sa pronađenim oružjem. Osumnjičeni i oružje bili su predmet međunarodno koordinisane istrage Direkcije za državnu bezbednost i obaveštajnu službu
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Svečanost u Vašingtonu: Tramp pozvao 20 oslobođenih izraelskih talaca da posete Belu kuću, među njima i državljanin Srbije…

Svečanost u Vašingtonu: Tramp pozvao 20 oslobođenih izraelskih talaca da posete Belu kuću, među njima i državljanin Srbije

Kurir pre 4 sati
KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Izrael pokrenuo vazdušne napade na južni Liban, tvrdi da cilja Hezbolah

KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Izrael pokrenuo vazdušne napade na južni Liban, tvrdi da cilja Hezbolah

Euronews pre 1 dan
Zabrinutost u Izraelu: Oko 200 boraca Hamasa zarobljeno u tunelima ispod Rafe

Zabrinutost u Izraelu: Oko 200 boraca Hamasa zarobljeno u tunelima ispod Rafe

Kurir pre 5 sati
Tramp pozvao 20 oslobođenih talaca Hamasa da posete Belu kuću

Tramp pozvao 20 oslobođenih talaca Hamasa da posete Belu kuću

Politika pre 5 sati
Tramp pozvao i državljanina Srbije da poseti Belu kuću: Svečanost za 14 dana u Vašingtonu

Tramp pozvao i državljanina Srbije da poseti Belu kuću: Svečanost za 14 dana u Vašingtonu

Telegraf pre 4 sati
Stižu u Vašington: Tramp pozvao 20 oslobođenih talaca Hamasa da posete Belu kuću

Stižu u Vašington: Tramp pozvao 20 oslobođenih talaca Hamasa da posete Belu kuću

Večernje novosti pre 5 sati
Tramp pozvao 20 oslobođenih talaca Hamasa da posete Belu kuću

Tramp pozvao 20 oslobođenih talaca Hamasa da posete Belu kuću

RTV pre 5 sati

Ključne reči

PalestinaHamasMinistarstvo unutrašnjih poslovaAustrijaBečLondon

Svet, najnovije vesti »

U Beču pronađeno oružje povezano sa hamasom: Sumnja se da je planirano za terorističke napade u Evropi

U Beču pronađeno oružje povezano sa hamasom: Sumnja se da je planirano za terorističke napade u Evropi

Kurir pre 1 sat
Novi gradonačelnik Njujorka u svoj tim izabrao samo žene: U sastavu poznate dame i iskusne političarke iz Bajdenove…

Novi gradonačelnik Njujorka u svoj tim izabrao samo žene: U sastavu poznate dame i iskusne političarke iz Bajdenove administracije (video)

Kurir pre 2 sata
Bivši terorista al kaide može u Ameriku: Ukinute sankcije predsedniku Sirije Al Šari, susret sa Trampom 10. novembra

Bivši terorista al kaide može u Ameriku: Ukinute sankcije predsedniku Sirije Al Šari, susret sa Trampom 10. novembra

Kurir pre 2 sata
Izabran novi generalni direktor unesco-a! Ko je Haled el Enani? Dobio 172 od 174 glasova!

Izabran novi generalni direktor unesco-a! Ko je Haled el Enani? Dobio 172 od 174 glasova!

Kurir pre 2 sata
Uzbuna! Nemačka policija na nogama! Neko je ljudskom krvlju iscrtavao jezive simbole po automobilima! Vandalizovano 50-ak…

Uzbuna! Nemačka policija na nogama! Neko je ljudskom krvlju iscrtavao jezive simbole po automobilima! Vandalizovano 50-ak vozila!

Kurir pre 2 sata