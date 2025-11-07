Gagi Jovanović: Mislim da ću samo pevati kad se sve ovo završi

Glumac Dragan Gagi Jovanović izjavio je u emisiji 360 stepeni da misli da će, kad se sve ovo završi, želeti da - peva.

Na pitanje da li mu nedostaje scena odgovara odrično. "Umorio sam se bio, i mnogo je to, to je vojska prava, u 19h, sat vremena pred predstavu ti dođeš kao vojnik koji je tu na svom redovnom zadatku, koji je spreman da sve svoje kapacitete tu priloži za dobrobit umetnosti. Jako je to teško, to je bilo mnogo godina, petnaestak, možda i celih dvadeset da možda svako veče igram predstavu", kaže Jovanović. Ističe da mu se sve promenilo od trenutka koji možemo povezati