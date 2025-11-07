Zbog duga investitora izvršitelj prodaje zgradu na Voždovcu, vlasnicima uredno plaćenih stanova preti - izbacivanje na ulicu

Stanari zgrade u Ulici vojvode Stepe 198 mogli bi da ostanu bez stanova u kojima žive duže od 15 godina i koje su uredno platili.

Naime, investitor - firma "Taš 011 Plus", koja je sagradila taj objekat, otišla je u stečaj, pa je naložena prodaja njene imovine. A u ovom slučaju, to znači i stanova, jer do danas nisu uknjiženi. Zgrada na Voždovcu čija je prodaja naložena, papirološki – ne postoji, piše Nova.rs. Nakon što je investitor “TAŠ 011 plus“ od Unikredit banke uzeo kredit i stavio hipoteku, tokom izgradnje objekta prodao je građanima stanove u zgradi, koja do danas nije uknjižena. Firma