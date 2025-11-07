Nove maksimalne cene goriva u Srbiji: evrodizel 198, benzin 182 dinara po litru

Naslovi.ai pre 6 minuta
Nove maksimalne cene goriva u Srbiji: evrodizel 198, benzin 182 dinara po litru

Ministarstvo trgovine objavilo nove cene goriva koje važe do 14. novembra, sa poskupljenjem od dva dinara po litru za evrodizel i benzin.

Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine objavilo je nove maksimalne cene goriva koje važe do 14. novembra. Litar evrodizela koštaće maksimalno 198 dinara, dok će benzin evropremijum BMB 95 biti 182 dinara po litru, što je poskupljenje od dva dinara u odnosu na prethodnu nedelju. Ova uredba o ograničenju cena i dalje je na snazi. Moj Novi Sad RTS Danas Biznis.rs Pressek

Poskupljenje goriva prati i rast cena sirove nafte na svetskim berzama, dok Naftna industrija Srbije (NIS) nastavlja proizvodnju u rafineriji u Pančevu. Vlada Srbije je u julu produžila meru ograničenja cena goriva na još šest meseci. Blic Bujanovačke Serbian News Media

