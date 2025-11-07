Nove maksimalne cene goriva u Srbiji i povlačenje ponude Gunvora za Lukoil

Naslovi.ai pre 1 sat
Nove maksimalne cene goriva u Srbiji i povlačenje ponude Gunvora za Lukoil

Cene goriva u Srbiji porasle su za dva dinara po litru, dok je Gunvor povukao ponudu za kupovinu Lukoila zbog američkih sankcija.

Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine objavilo je nove maksimalne cene goriva koje važe do 14. novembra. Litar evrodizela koštaće maksimalno 198 dinara, dok će benzin evropremijum BMB 95 biti 182 dinara po litru, što je poskupljenje od dva dinara u odnosu na prethodnu nedelju. Ova uredba o ograničenju cena i dalje je na snazi. Moj Novi Sad RTS Danas Biznis.rs Pressek Morava info Forbes Volim Zrenjanin InfoKG Dnevnik RTV Novi Pazar Ozon

Poskupljenje goriva prati i rast cena sirove nafte na svetskim berzama, gde su cene Brent nafte porasle na oko 64 dolara po barelu, a američke sirove nafte WTI na oko 60 dolara po barelu. Ovaj rast je posledica povećanja proizvodnje OPEK plus članica i drugih proizvođača, kao i reakcije Saudijske Arabije na dobro snabdeveno tržište. Vlada Srbije je u julu produžila meru ograničenja cena goriva na još šest meseci. Američko Ministarstvo finansija jasno se suprotstavlja kupovini ruskih naftnih kompanija, što je dovelo do povlačenja ponude kompanije Gunvor za Lukoil. Blic Bujanovačke Serbian News Media BizLife Dnevnik Radio 021 Kurir Mondo Dnevnik

Povezane vesti »

Preokret za ruski Lukoil: Gunvor odustao od kupovine, Amerika nije dala saglasnost, a Tramp ih nazvao „pijunima Kremlja“

Preokret za ruski Lukoil: Gunvor odustao od kupovine, Amerika nije dala saglasnost, a Tramp ih nazvao „pijunima Kremlja“

Kurir pre 1 sat
Preokret za ruski Lukoil: Gunvor odustao od kupovine, Amerika nije dala saglasnost, a Tramp ih nazvao „pijunima Kremlja“

Preokret za ruski Lukoil: Gunvor odustao od kupovine, Amerika nije dala saglasnost, a Tramp ih nazvao „pijunima Kremlja“

Mondo pre 3 sata
Tržište nafte ključa Cene rastu, Saudijci smanjuju cene, Rusija pod udarom sankcija!

Tržište nafte ključa Cene rastu, Saudijci smanjuju cene, Rusija pod udarom sankcija!

Dnevnik pre 2 sata
Kompanija Gunvor odustala od preuzimanja Lukoila

Kompanija Gunvor odustala od preuzimanja Lukoila

Radio 021 pre 3 sata
Nove cijene goriva: Eurodizel 198, benzin 182 dinara po litru

Nove cijene goriva: Eurodizel 198, benzin 182 dinara po litru

RTV Novi Pazar pre 6 sati
Ponovo poskupelo gorivo

Ponovo poskupelo gorivo

Ozon pre 5 sati
Ponovo poskupelo gorivo u Srbiji: Objavljene cene derivata koje će važiti do 14. novembra

Ponovo poskupelo gorivo u Srbiji: Objavljene cene derivata koje će važiti do 14. novembra

Kurir pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BerzaCena naftenove cene gorivanafta

Ekonomija, najnovije vesti »

Niš otkupljuje vojni kompleks „Crvena zvezda” za 1,27 miliona evra: Ne zna se još šta će biti na toj lokaciji

Niš otkupljuje vojni kompleks „Crvena zvezda” za 1,27 miliona evra: Ne zna se još šta će biti na toj lokaciji

Glas juga pre 9 minuta
Sve bliži ciljevima NATO-a Komšije ubrzano povećavaju vojni budžet

Sve bliži ciljevima NATO-a Komšije ubrzano povećavaju vojni budžet

Alo pre 9 minuta
Nove maksimalne cene goriva u Srbiji i povlačenje ponude Gunvora za Lukoil

Nove maksimalne cene goriva u Srbiji i povlačenje ponude Gunvora za Lukoil

Naslovi.ai pre 1 sat
Preokret za ruski Lukoil: Gunvor odustao od kupovine, Amerika nije dala saglasnost, a Tramp ih nazvao „pijunima Kremlja“

Preokret za ruski Lukoil: Gunvor odustao od kupovine, Amerika nije dala saglasnost, a Tramp ih nazvao „pijunima Kremlja“

Kurir pre 1 sat
Batut: Od 27. oktobra do 2. novembra 6.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu

Batut: Od 27. oktobra do 2. novembra 6.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu

Euronews pre 35 minuta