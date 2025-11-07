Bogdanović postigao 12 poena u porazu Los Anđeles Klipersa od Finiksa

Nedeljnik pre 2 sata
Bogdanović postigao 12 poena u porazu Los Anđeles Klipersa od Finiksa

Košarkaši Los Anđeles Klipersa izgubili su noćas na gostujućem terenu od Finiksa 102:115, i time pretrpeli svoj treći uzastopni poraz u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA).

Najefikasniji u ekipi Klipersa bio je hrvatski centar Ivica Zubac sa 23 poena, uz 11 skokova, od kojih su pet bili u napadu. Kem Kristi je dodao 17 poena, Džon Kolins je upisao 13 poena, dok je srpski bek Bogdan Bogdanović za 28 minuta igre zabeležio 12 poena (3/8 šut iz igre), pet asistencija, četiri skoka i blokadu. U ekipi Finiksa najefikasniji je bio Džejlen Grin sa 29 poena. Devin Buker je dodao 24 poena, sedam asistencija i šest skokova, Grejson Alen je
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Dobra rola Bogdanovića u porazu Klipersa (video)

Dobra rola Bogdanovića u porazu Klipersa (video)

Sportski žurnal pre 1 sat
(Video) Bogdanović ponovo dvocifren: Još jedna dobra partija kapitena „orlova“

(Video) Bogdanović ponovo dvocifren: Još jedna dobra partija kapitena „orlova“

Dnevnik pre 1 sat
Bogdanović dvocifren u porazu Klipersa od Finiksa (VIDEO)

Bogdanović dvocifren u porazu Klipersa od Finiksa (VIDEO)

RTV pre 2 sata
Bogdanović na novoj poziciji: Klipersi poraženi uprkos najboljoj partiji našeg kapitena od početka sezone!

Bogdanović na novoj poziciji: Klipersi poraženi uprkos najboljoj partiji našeg kapitena od početka sezone!

Hot sport pre 2 sata
Bogdanović rešeta, ali njegovi Klipersi poraženi od Finiksa

Bogdanović rešeta, ali njegovi Klipersi poraženi od Finiksa

Euronews pre 1 sat
Klipsi bez nade, Bogdanović solidan

Klipsi bez nade, Bogdanović solidan

Sportske.net pre 2 sata
(VIDEO) Bogdan pogađao najviše u sezoni, Klipersi pali u Finiksu

(VIDEO) Bogdan pogađao najviše u sezoni, Klipersi pali u Finiksu

Sport klub pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBALos AnđelesBogdan Bogdanović

Sport, najnovije vesti »

Španci pitali Janisa da li će stopama Džabarija Parkera, on odgovorio: "Zašto da ne!"

Španci pitali Janisa da li će stopama Džabarija Parkera, on odgovorio: "Zašto da ne!"

Sportske.net pre 14 minuta
Partizan ostao bez pojačanja: Bivši Jokićev saigrač menja NBA senzaciju!

Partizan ostao bez pojačanja: Bivši Jokićev saigrač menja NBA senzaciju!

Hot sport pre 4 minuta
Odlične vesti: Srbija ostvarila veliki uspeh na izbornoj skupštini Evropske federacije za školski sport!

Odlične vesti: Srbija ostvarila veliki uspeh na izbornoj skupštini Evropske federacije za školski sport!

Hot sport pre 28 minuta
Anćeloti kritikovao ligu šampiona: Legendarni trener smatra da je opao kvalitet zbog ovoga!

Anćeloti kritikovao ligu šampiona: Legendarni trener smatra da je opao kvalitet zbog ovoga!

Hot sport pre 14 minuta
Bolji samo Željko, Duda i Kari: Obradovićeva 100. recka u Evroligi

Bolji samo Željko, Duda i Kari: Obradovićeva 100. recka u Evroligi

Sportski žurnal pre 14 minuta