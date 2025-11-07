Bogdanović postigao 12 poena u porazu Los Anđeles Klipersa od Finiksa

Košarkaši Los Anđeles Klipersa izgubili su noćas na gostujućem terenu od Finiksa 102:115, i time pretrpeli svoj treći uzastopni poraz u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA).

Najefikasniji u ekipi Klipersa bio je hrvatski centar Ivica Zubac sa 23 poena, uz 11 skokova, od kojih su pet bili u napadu. Kem Kristi je dodao 17 poena, Džon Kolins je upisao 13 poena, dok je srpski bek Bogdan Bogdanović za 28 minuta igre zabeležio 12 poena (3/8 šut iz igre), pet asistencija, četiri skoka i blokadu. U ekipi Finiksa najefikasniji je bio Džejlen Grin sa 29 poena. Devin Buker je dodao 24 poena, sedam asistencija i šest skokova, Grejson Alen je