Đoković u finalu Atine: Novakova dominacija, Nemac nije imao šanse

Nova pre 2 sata  |  Autor: Andrej Jakovljević
Đoković u finalu Atine: Novakova dominacija, Nemac nije imao šanse

Novak Đoković, najbolji teniser ikada, pobedio je Janika Hanfmana sa 2:0 (6:3, 6:4) u polufinalu ATP turnira u Atini.

Novak će sada igrati finale u 23. različitoj državi i zaista još jedan nestvaran podatak u njegovoj karijeri. Ujedno, ovo je 144. finale u njegovoj karijeri, čak 95. na betonu. Protivnik u finalu biće mu Lorenco Museti koji je savladao Sebastijana Kordu sa 2:1. Što se tiče samog meča, Novak je od samog starta pokazao da je bolji od nemačkog tenisera. Dominirao je servisom i iskoristio treću brejk loptu, koja mu je bila dovoljna za 6:3. U drugom setu je bilo znatno
