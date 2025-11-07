„Zvezda je najveći pobednik u Evropi“: Pobeda protiv Lila je lansirala ka nokaut fazi, a evo koliko joj je novca donela

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Lil sa 1:0 u 4. kolu Lige Evrope i tako značajno popravili šanse da se nađu među 24 ekipe koje će u nokaut fazu.

Zvezda je uz Panatinaikos ocenjena kao „najveći pobednik u Evropi“ jer je ovom pobedom povećala čak 25,28 odsto šanse da se nađe u nokaut fazi, to je najveći skok od svih učesnika. Na drugom mestu je Panatinaikos sa 21,73 odsto, a onda Genk sa 16,81. Najveći gubitnik u ovom kolu je NIca kojoj su šanse pale sa 24,59 odsto, kao i Go Ahed Iglsi sa 18,12. Pale su šanse i FCSB za 9,24 odsto, a upravo ovaj klub gostuje na „Marakani“ 27. novembra. 📈 Winners and 📉 Losers