„Zvezda je najveći pobednik u Evropi“: Pobeda protiv Lila je lansirala ka nokaut fazi, a evo koliko joj je novca donela

Nova pre 1 sat  |  Autor: Miodrag Dimitrijević
„Zvezda je najveći pobednik u Evropi“: Pobeda protiv Lila je lansirala ka nokaut fazi, a evo koliko joj je novca donela

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Lil sa 1:0 u 4. kolu Lige Evrope i tako značajno popravili šanse da se nađu među 24 ekipe koje će u nokaut fazu.

Zvezda je uz Panatinaikos ocenjena kao „najveći pobednik u Evropi“ jer je ovom pobedom povećala čak 25,28 odsto šanse da se nađe u nokaut fazi, to je najveći skok od svih učesnika. Na drugom mestu je Panatinaikos sa 21,73 odsto, a onda Genk sa 16,81. Najveći gubitnik u ovom kolu je NIca kojoj su šanse pale sa 24,59 odsto, kao i Go Ahed Iglsi sa 18,12. Pale su šanse i FCSB za 9,24 odsto, a upravo ovaj klub gostuje na „Marakani“ 27. novembra. 📈 Winners and 📉 Losers
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Hoće li Rijera doći u Zvezdu? „Mora Celje da pristane na takvo nešto“

Hoće li Rijera doći u Zvezdu? „Mora Celje da pristane na takvo nešto“

Danas pre 24 minuta
Partizan čeka Novi Pazar, Zvezda u Subotici

Partizan čeka Novi Pazar, Zvezda u Subotici

Sportski žurnal pre 29 minuta
Nastavlja se Super liga, Partizan dočekuje Novi Pazar, Zvezda u Subotici protiv Spartaka

Nastavlja se Super liga, Partizan dočekuje Novi Pazar, Zvezda u Subotici protiv Spartaka

Radio sto plus pre 39 minuta
Zvezdan Terzić posle Lila o ''tri meseca pakla'', Milojevićevom statusu i dolasku Rijerinog menadžera na ''Marakanu''

Zvezdan Terzić posle Lila o ''tri meseca pakla'', Milojevićevom statusu i dolasku Rijerinog menadžera na ''Marakanu''

Sportske.net pre 2 sata
Zvezda ima više razloga za slavlje: Odbranila bodove, pojačaja državni koeficijent i zaradila ozbiljnu sumu!

Zvezda ima više razloga za slavlje: Odbranila bodove, pojačaja državni koeficijent i zaradila ozbiljnu sumu!

Hot sport pre 1 sat
Eksplozija emocija - Arnautovića ovakvog nikada niste videli: Njegov vrisak odzvanjao je Marakanom!

Eksplozija emocija - Arnautovića ovakvog nikada niste videli: Njegov vrisak odzvanjao je Marakanom!

Kurir pre 2 sata
Selta će uskoro doći na ''Marakanu'', a sinoć je razbila Dinamo u Zagrebu, trener iznenađen ogromnom podrškom!

Selta će uskoro doći na ''Marakanu'', a sinoć je razbila Dinamo u Zagrebu, trener iznenađen ogromnom podrškom!

Sportske.net pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaMarakanaPanatinaikosNicaLiga Evrope

Sport, najnovije vesti »

Španci pitali Janisa da li će stopama Džabarija Parkera, on odgovorio: "Zašto da ne!"

Španci pitali Janisa da li će stopama Džabarija Parkera, on odgovorio: "Zašto da ne!"

Sportske.net pre 14 minuta
Anćeloti kritikovao ligu šampiona: Legendarni trener smatra da je opao kvalitet zbog ovoga!

Anćeloti kritikovao ligu šampiona: Legendarni trener smatra da je opao kvalitet zbog ovoga!

Hot sport pre 14 minuta
Partizan ostao bez pojačanja: Bivši Jokićev saigrač menja NBA senzaciju!

Partizan ostao bez pojačanja: Bivši Jokićev saigrač menja NBA senzaciju!

Hot sport pre 4 minuta
Odlične vesti: Srbija ostvarila veliki uspeh na izbornoj skupštini Evropske federacije za školski sport!

Odlične vesti: Srbija ostvarila veliki uspeh na izbornoj skupštini Evropske federacije za školski sport!

Hot sport pre 28 minuta
Bolji samo Željko, Duda i Kari: Obradovićeva 100. recka u Evroligi

Bolji samo Željko, Duda i Kari: Obradovićeva 100. recka u Evroligi

Sportski žurnal pre 14 minuta