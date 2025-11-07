Kamčatku pogodio zemljotres jačine 5,6 stepeni

Politika pre 35 minuta
Kamčatku pogodio zemljotres jačine 5,6 stepeni

Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija

Zemljotres jačine 5,6 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas oblast istočno od Kamčatke, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar. Kako se navodi, epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru, na dubini od 40 kilometara, udaljen od oko 129 kilometara od grada Petropavlovska Kamčatskog. Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti. Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija. Kamčatku je 30. jula ove godine pogodio zemljotres
