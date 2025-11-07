Tramp: Razgovori sa indijskim predsednikom Modijem teku u dobrom pravcu

Politika pre 10 minuta
Tramp: Razgovori sa indijskim predsednikom Modijem teku u dobrom pravcu

„On (Modi) je uglavnom prestao da kupuje naftu od Rusije, a on je moj prijatelj”– rekao je Tramp

VAŠINGTON – Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da njegovi razgovori sa indijskim premijerom Narendrom Modijem teku u dobrom pravcu i da će posetiti tu južnoazijsku zemlju, dok se pregovori o trgovini nastavljaju. „On (Modi) je uglavnom prestao da kupuje naftu od Rusije, a on je moj prijatelj”, rekao je Tramp novinarima u Ovalnom kabinetu Bele kuće, prenosi Rojters. Američki predsednik je takođe rekao da ga je Modi pozvao da poseti Indiju i da će, kako je
Bivši terorista al kaide može u Ameriku: Ukinute sankcije predsedniku Sirije Al Šari, susret sa Trampom 10. novembra

Kurir pre 19 minuta
Nove mere u Španiji: Zabranjen uzgoj peradi na otvorenom i zajednički izvori vode sa divljim pticama

Telegraf pre 19 minuta
Svečanost u Vašingtonu: Tramp pozvao 20 oslobođenih izraelskih talaca da posete Belu kuću, među njima i državljanin Srbije…

Kurir pre 1 sat
Al kaida se vraća u Ameriku na velika vrata: Bivši terorista uskoro u Beloj kući

Alo pre 1 sat
Bela kuća: Još jedna zemlja će se pridružiti sporazumu Abraham o normalizaciji odnosa sa Izraelom

Danas pre 4 sati
Rojters: Američki napadi u Karipskom moru i Pacifiku ostavili više od 60 mrtvih

N1 Info pre 2 sata
Putin o pripravnosti za nuklearne probe: Tramp kriv za eskalaciju

Vesti online pre 2 sata

