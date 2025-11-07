Tramp: Razgovori sa indijskim predsednikom Modijem teku u dobrom pravcu

„On (Modi) je uglavnom prestao da kupuje naftu od Rusije, a on je moj prijatelj”– rekao je Tramp

VAŠINGTON – Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da njegovi razgovori sa indijskim premijerom Narendrom Modijem teku u dobrom pravcu i da će posetiti tu južnoazijsku zemlju, dok se pregovori o trgovini nastavljaju. „On (Modi) je uglavnom prestao da kupuje naftu od Rusije, a on je moj prijatelj”, rekao je Tramp novinarima u Ovalnom kabinetu Bele kuće, prenosi Rojters. Američki predsednik je takođe rekao da ga je Modi pozvao da poseti Indiju i da će, kako je