Poslanici usvojili leks specijalis o zgradi Generalštaba; usvojene i izmene Zakona o JBS

RTS pre 5 minuta
Poslanici usvojili leks specijalis o zgradi Generalštaba; usvojene i izmene Zakona o JBS

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su leks specijalis o zgradi Generalštaba koji podrazumeva realizaciju projekta revitalizacije i razvoja lokacije u Beogradu između Ulica kneza Miloša, Masarikove, Birčaninove i Resavske. Usvojene su i izmene Zakona o jedinstvenom biračkom spisku koji predviđa uvođenje komisije koja će imati zadatak i ovlašćenja da revidira Jedinstveni birački spisak.

Usvojen i leks specijalis o zgradi Generalšta Poslanici Skupštine Srbije usvojili su leks specijalis o zgradi Generalštaba koji podrazumeva realizaciju projekta revitalizacije i razvoja lokacije u Beogradu između Ulica kneza Miloša, Masarikove, Birčaninove i Resavske. Od 171 prisutnih poslanika, "za" je glasalo 130, "protiv" je bilo 40, uzdržanih poslanika nije bilo, a nije glasao jedan. U obrazloženju Zakona, revatilizacija tog prostora predstavlja opšti interes
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Usvojen leks specijalis za Generalštab

Usvojen leks specijalis za Generalštab

N1 Info pre 6 minuta
Poslanici usvojili izmene Zakona o biračkom spisku

Poslanici usvojili izmene Zakona o biračkom spisku

N1 Info pre 11 minuta
Poslanici usvojili izmene Zakona o biračkom spisku na osnovu preporuka ODIHR-a i leks specijalis o zgradi Generalštaba

Poslanici usvojili izmene Zakona o biračkom spisku na osnovu preporuka ODIHR-a i leks specijalis o zgradi Generalštaba

RTV pre 5 minuta
Poslanici usvojili leks specijalis o zgradi Generalštaba

Poslanici usvojili leks specijalis o zgradi Generalštaba

Euronews pre 5 minuta
Poslanici usvojili izmene Zakona o biračkom spisku na osnovu preporuka ODIHR

Poslanici usvojili izmene Zakona o biračkom spisku na osnovu preporuka ODIHR

Euronews pre 15 minuta
Usvojen leks specijalis za Generalštab

Usvojen leks specijalis za Generalštab

Radio 021 pre 5 minuta
Završena rasprava o amandmanima na leks specijalis o Generalštabu

Završena rasprava o amandmanima na leks specijalis o Generalštabu

Euronews pre 6 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićNATOSkupština SrbijeLeks specijalisPredsednik Srbije

Politika, najnovije vesti »

Usvojen leks specijalis za Generalštab

Usvojen leks specijalis za Generalštab

N1 Info pre 6 minuta
Poslanici usvojili izmene Zakona o biračkom spisku

Poslanici usvojili izmene Zakona o biračkom spisku

N1 Info pre 11 minuta
Smenjena v.d. direktorka Valjevske gimnazije, ali blokada škole se nastavlja

Smenjena v.d. direktorka Valjevske gimnazije, ali blokada škole se nastavlja

N1 Info pre 41 minuta
Poslanici usvojili izmene Zakona o biračkom spisku na osnovu preporuka ODIHR-a i leks specijalis o zgradi Generalštaba

Poslanici usvojili izmene Zakona o biračkom spisku na osnovu preporuka ODIHR-a i leks specijalis o zgradi Generalštaba

RTV pre 5 minuta
„Srbi da uče od Indusa“: Šta sve pokazuje pobeda Zohrana Mamdanija u Njujorku?

„Srbi da uče od Indusa“: Šta sve pokazuje pobeda Zohrana Mamdanija u Njujorku?

Danas pre 25 minuta