Poslanici usvojili leks specijalis o zgradi Generalštaba; usvojene i izmene Zakona o JBS

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su leks specijalis o zgradi Generalštaba koji podrazumeva realizaciju projekta revitalizacije i razvoja lokacije u Beogradu između Ulica kneza Miloša, Masarikove, Birčaninove i Resavske. Usvojene su i izmene Zakona o jedinstvenom biračkom spisku koji predviđa uvođenje komisije koja će imati zadatak i ovlašćenja da revidira Jedinstveni birački spisak.

Od 171 prisutnih poslanika, "za" je glasalo 130, "protiv" je bilo 40, uzdržanih poslanika nije bilo, a nije glasao jedan. U obrazloženju Zakona, revatilizacija tog prostora predstavlja opšti interes