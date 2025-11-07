Predlog zakona o budžetu za 2026. upućen u skupštinsku proceduru

BEOGRAD - Predlog zakona o budžetu za 2026. godinu, koji je usvojila Vlada Srbije, upućen je danas u skupštinsku proceduru sa pratećim zakonima.

Predlog budžeta, koji je vlada usvojila u četvrtak, predviđa ukupne prihode i primanja od 2.414,7 milijardi dinara, što je za 2,9 odsto ili 68,5 milijardi dinara više u odnosu na iznos prihoda predviđen originalnim budžetom za ovu godinu. Predviđeni su ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 2.751,7 milijardi dinara, što je povećanje od 3,4 odsto odnosno 91,5 milijardi dinara u odnosu na iznos predviđen originalnim budžetom, kojim su bili predviđeni rashodi od 2.660,2