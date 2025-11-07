Srednji kurs dinara za evro 117,2176 dinara

RTV pre 5 minuta  |  Tanjug
Srednji kurs dinara za evro 117,2176 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosi 117,2176 dinara, što je neznatna promena u odnosu na četvrtak, objavila je danas Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na period od pre mesec dana, na godišnjem nivou oslabio je za 0,2 odsto, kao i od početka godine. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar viši je za 0,1 odsto i iznosi 101,7072 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 1,5 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 7,1 odsto, a od početka godine za 10,6 odsto.
