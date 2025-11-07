UKRAJINSKA KRIZA: Kijev od Letonije dobio oklopne transportere "patrija"; SVR tvrdi da Zapad planira diverziju u Zaporoškoj nuklearki

RTV pre 1 sat  |  RTS
KIJEV, MOSKVA - Rat u Ukrajini – 1353. dan. Ruska vojska nastavlja intenzivne napade širom Ukrajine, gađajući železničku infrastrukturu u Harkovskoj, Černigovskoj i Dnjepropetrovskoj oblasti. Istovremeno, ukrajinske snage uzvraćaju napadima na rusku teritoriju, dok žestoke borbe traju i u strateški važnom Pokrovsku u Donjeckoj oblasti.

Ruska vojska nastavlja intenzivne udare širom Ukrajine. Na meti je bila železnička infrastruktura u Harkovskoj, Černigovskoj i Dnjepropetrovskoj oblasti. Pogođeni su i rudnici uglja u Dnjepropetrovskoj oblasti, gde se pod zemljom nalazilo oko 2.500 rudara, izjavila je ministarka energetike Ukrajine Svetlana Grinčuk. Istovremeno, ukrajinske snage uzvraćaju napadima na rusku teritoriju. Ruski sistemi odbrane presreli su 75 ukrajinskih dronova, dok je u napadu dronom
RTS pre 1 sat
