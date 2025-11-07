Vremeplov: Dobrovoljnim radom završena pruga Brčko-Banovići

NOVI SAD - Na današnji dan 1946. godine prolazak prvog svečanog voza obeležio je završetak prve savezne radne akcije tadašnje Jugoslavije, na železničkoj pruzi Brčko-Banovići. Tada je 62.268 omladinaca iz Jugoslavije i oko 1.000 iz inostranstva izgradilo, za 190 dana, prugu dugu 90 kilometara.

Danas je petak, 7. novembar 2025. godine. Do kraja godine ima 54 dana. 1598 - Rođen je španski slikar Francisko de Surbaran, jedan od najznačajnijih umetnika 17. veka, koji je snažnim realističkim postupkom najčešće slikao religiozne motive. Bio je vrhunski barokni majstor sa, za taj period karakterističnim, izraženim kontrastima svetlosti i tame. 1781 - U Španiji je, u Sevilji, poslednji put sprovedeno javno spaljivanje od strane inkvizicije. Bila je to