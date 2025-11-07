Zemljotres na granici BiH i Crne Gore: Tlo se treslo jačinom 3,8 po Rihteru, osetio se i u Srbiji

Zemljotres jačine 3,8 stepeni po Rihteru pogodio je jutros područje na granici Bosne i Hercegovine (BiH) i Crne Gore. Epicentar zemljotresa je bio uz samu granicu BiH sa Crnom Gorom, 22 kilometra istočno od Foče. Kako je objavio Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC), zemljotres se osetio i u Hrvatskoj i Srbiji. Još nema podataka o eventualnoj materijalnoj šteti, prenose sarajevski mediji.