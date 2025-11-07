Novak saznao protivnika za titulu u Atini

Sport klub pre 41 minuta  |  Autor: Vladimir Todorović
Novak saznao protivnika za titulu u Atini

Novak Đoković će u finalu turnira u Atiniu u subotu u 16 časova igrati protiv Lorenca Muzetija.

Italijan je u drugom polufinalu bio bolji od Amerikanca Sebastijana Korde posle sjajnog meča 6:0, 5:7, 7:5. U prvom setu sve je bilo u znaku Muzetija. Osvojio je svih šest gemova, a rivalu je prepustio samo pet poena. Korda je u nastavku ipak pružio jači otpor. Muzeti je napravio brejk u sedmom gemu drugog seta napravio brejk i delovalo je da će meč brzo da se završi. Međutim, Amerikanac je vratio brejk, a onda u 12. gemu ponovo oduzeo servis Muzetiju za poravnanje
