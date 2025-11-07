Obradović: Evroliga mora da bude jedinstvena u borbi sa NBA!

Košarkaši Partizana odigrali su hrabro protiv Olimpijakosa, imali su prednost u svojim rukama, imali su kapital od osam poena u četvrtom kvartalu, ali ne i snage da stignu do zlata vrednog brejka.

Olimpijakos je slavio posle preokreta sa 80:71. Posle meča, Željko Obradović, trener Partizana, naglasio je da ostaje žal zbog propuštene prilike, apostrofirao je promašene zicere, izgubljene lopte, lake poene rivala, nedostatak koncentracije. Naglasio je da veruje u svoju ekipu, da je rad jedini način da Partizan ponovo stigne do pobedničkog niza. Na pitanje o vesti koja se pojavila i koja se odnosi na ulazak NBA u Evropu, uz imena gradova, uz konstataciju da na