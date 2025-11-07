Real rutinirao Barsu u Kataloniji

Košarkaši Real Madrida pobedili su Barselonu u gostima rezultatom 101:92 u velikom španskom derbiju u sklopu devetog kola Evrolige.

Ekipa Serđa Skariola je tako konačno uspela da veže dva trijumfa u elitnom takmičenju, i to na terenu ljutog rivala, dok je Barsa nije pred svojom publikom materijalizovala obaj neverovatni beogradski trijumf protiv Partizana. Obe ekipe sada imaju skor od pet pobeda i četiri poraza. Gosti su se za sve pitali na ovoj utakmici. Od prvog minuta su uspostavili kontrolu, prvu deonicu dobili sa 34:24 i do kraja nijednom nisu dozvolili Barseloni ni da pomisli da može da