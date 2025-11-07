Real rutinirao Barsu u Kataloniji

Sportske.net pre 17 minuta  |  Sportske.net
Real rutinirao Barsu u Kataloniji

Košarkaši Real Madrida pobedili su Barselonu u gostima rezultatom 101:92 u velikom španskom derbiju u sklopu devetog kola Evrolige.

Ekipa Serđa Skariola je tako konačno uspela da veže dva trijumfa u elitnom takmičenju, i to na terenu ljutog rivala, dok je Barsa nije pred svojom publikom materijalizovala obaj neverovatni beogradski trijumf protiv Partizana. Obe ekipe sada imaju skor od pet pobeda i četiri poraza. Gosti su se za sve pitali na ovoj utakmici. Od prvog minuta su uspostavili kontrolu, prvu deonicu dobili sa 34:24 i do kraja nijednom nisu dozvolili Barseloni ni da pomisli da može da
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

Partizanu opet trud uzalud, Olimpijakos prelomio crno-bele u završnici

Partizanu opet trud uzalud, Olimpijakos prelomio crno-bele u završnici

RTS pre 13 minuta
Košarkaši Partizana "stali" u finišu i poraženi od Olimpijakosa u Atini

Košarkaši Partizana "stali" u finišu i poraženi od Olimpijakosa u Atini

RTV pre 17 minuta
Partizan ispustio pobedu u pireju: Crno-beli doživeli četvrti vezani poraz

Partizan ispustio pobedu u pireju: Crno-beli doživeli četvrti vezani poraz

Kurir pre 12 minuta
Nestvarne greške: Partizan poklonio pobedu Olimpijakosu

Nestvarne greške: Partizan poklonio pobedu Olimpijakosu

Sport klub pre 12 minuta
Nastavlja se agonija Partizana: Crno-beli izgubili dobijeno – Olimpijakos slavio u Pireju

Nastavlja se agonija Partizana: Crno-beli izgubili dobijeno – Olimpijakos slavio u Pireju

Sputnik pre 12 minuta
Olimpijakos - Partizan, uživo: Drama u Atini, crno-beli sve promašili

Olimpijakos - Partizan, uživo: Drama u Atini, crno-beli sve promašili

Mondo pre 47 minuta
Partizanu u Atini presudila četvrta četvrtina (video)

Partizanu u Atini presudila četvrta četvrtina (video)

Sportski žurnal pre 17 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanBarselonaReal MadridMadridEvroligaKatalonija

Sport, najnovije vesti »

Evroliga: Partizan ostao na korak od čuda u Atini

Evroliga: Partizan ostao na korak od čuda u Atini

Danas pre 32 minuta
Kada i gde možete da gledate meč finala turnira u Atini između Novaka Đokovića i Lorenca Muzetija?

Kada i gde možete da gledate meč finala turnira u Atini između Novaka Đokovića i Lorenca Muzetija?

Danas pre 1 sat
Novak Đoković saznao ime protivnika u finalu turnira u Atini

Novak Đoković saznao ime protivnika u finalu turnira u Atini

Danas pre 2 sata
UEFA predstavlja novi sistem kvalifikacija za Svetsko i Evropsko prvenstvo

UEFA predstavlja novi sistem kvalifikacija za Svetsko i Evropsko prvenstvo

Danas pre 3 sata
NBA Evropa sve bliža pokretanju lige

NBA Evropa sve bliža pokretanju lige

Danas pre 3 sata