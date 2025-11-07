Elšnik: ''To je Zvezda!''

Fudbaler Crvene zvezde Timi Maks Elšnik rekao je da bi sinoćnja pobeda protiv Lila mogla sve da preokrene i da su crveno-beli pokazali da mogu da se suprotstave svakom protivniku u Ligi Evrope. "Znači nam pobeda.

Lil je iz ekipa iz lige petica, možda i najteži protivnik u grupnoj fazi. Sada smo pokazali da možemo da igramo protiv svakoga. Odigrali smo pametnu utakmicu, igrali smo na rezultat. Protiv Brage su se svi žalili da nije bilo faulova, a sad ih je možda bilo i previše. Pobeda je dobra, a Mateus nas je spasio, on je vanserijski golman. Ova pobeda je došla zahvaljujući borbenosti", rekao je Elšnik posle utakmice za televiziju Arenasport. Fudbaleri Zvezde pobedili su